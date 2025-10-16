Gogolook拓增企業AI防詐場景　凱基證台灣首間導入券商

▲Gogolook AI防詐情資服務獲凱基證券導入。（圖／Gogolook提供）

記者巫彩蓮／台北報導

根據警政署165打詐儀表板揭露，9月「投資詐騙」的報案受理案數近1800件，財損金額超過26億元，為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券採用信任科技服務商Gogolook（6902）AI防詐解決方案，在官方網站的反詐騙專區內導入Gogolook AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券的投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

Gogolook本身即具備東南亞與東亞最大的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA以及 ScamAdviser等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅。

凱基證券表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，即可一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示：「Gogolook的防詐業務具備多元的商業模式，不僅僅打造自有產品直接服務用戶，也同時在許多海外市場直接提供AI防詐解決方案予企業或政府機構進行應用，扮演企業與政府的防詐加速器。當台灣金融機構開更積極投資防詐創新，Gogolook很榮幸能夠與受到凱基證券欽點，將海外實作經驗豐富的AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence）首次部署於台灣企業既有服務中，與客戶共同創造更值得信任的金融與投資體驗。」

