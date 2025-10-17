台積電股價節節攀高　一表看帶旺5檔半導體ETF

▲台積電股價創新高，帶旺高含「積」量五檔半導體ETF。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）今（17）日股價雖拉回，但昨（16）日直衝1495元最高價，帶旺5檔台股半導體ETF股價同日「積」來瘋，包括新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892）昨日股價分別收21.48元、20.90元，雙創掛牌新高；群益半導體收益(00927)、兆豐台灣晶圓製造（00913）及中信關鍵半導體（00891）3檔昨日收盤價也創今年來新高。

根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，16日受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904、富邦00892皆創掛牌來新高；群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔，16日收盤價也創今年新高，至於績效方面，今年以來含息報酬率以新光00904表現最佳，統計年初至16日為止共達21.42%，領先大盤20.02%；另群益00927、富邦00892今年以來含息績效皆逾19%，表現也不俗。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，晶圓代工龍頭台積電於昨(16日)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高，看出台積電Q3財報表現持續亮眼，由於台積電先進製程持續滿載，產能利用率將大幅提升，外資法人圈也紛紛調高台積電目標價，將帶動半導體ETF明年投資前景不看淡，股價中長期有望展開有「積」之彈。

此外，詹佳峯指出，過去台灣電子產業發展主軸以B2C消費性電子、智慧型手機為主線，隨AI時代到來、美系科技巨頭們大興AI基礎建設，彼此持續加大投資力道，類似軍備競賽關係；再演成AI永動機之類的結盟關係，代表AI基建投資熱浪滾燙，尤其在昨台積電法說會上稱，AI需求超乎預期，除企業AI是重要成長動能外，主權AI也有即將興起趨勢，形成對AI長期結構性成長趨勢的信心已進一步強化，使台灣半導體產業前景，除先進製程晴空萬里外，也推動記憶體產業進入結構性上行周期，代表2026年全球半導體市場在AI、高階記憶體、先進製程設備及新興材料領域持續成長。

