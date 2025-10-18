ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

90%的人不知道！　「跌倒骨折」也能領這筆勞保金

勞保權益3／90%的人不知道！　跌倒骨折也能領這筆勞保金

圖文／鏡週刊

多數人想到勞保，只關心老年年金何時能領、領多少，但其實勞保同時是「失能保障網」。事實上，勞保失能給付堪稱目前市場最強失能保障，不僅對勞工有保障，若家中有符合補助資格的眷屬，也能多領失能年金補助，最高50%。

談到勞保，多數勞工認為勞保只是老年退休金制度，但其實勞保同時涵蓋失能保障。依據勞工保險條例，若勞工因傷病導致永久失能、喪失工作能力，可申請「失能給付」，但必須要在退保後一年內，或申請時必須要有勞保身份才可行。

勞保的失能給付主要分為兩種：一次給付與年金給付。勞工保險條例規定，遭遇傷害或罹患疾病，治療後症狀固定，被合格醫院診斷為還能從事輕便工作，能依照失能等級請領失能一次金；若終身無工作能力，能選擇一次金給付、或是失能年金。

不過因為2009年1月1日勞保年金制度上路，必須在此日期之前有勞保年資才能在失能一次金、或是失能年金中擇一；若是在2009年1月1日之後才有勞保年資的勞工，被判定無工作能力時，則只能領取失能年金。

值得注意的是，失能年金不僅對勞工本人有保障，若家中有未成年子女，也能計算最高50%的失能年金補助，而眷屬補助能一直領到不符合資格為止。

勞保也將失能等級分為15級、221項，是目前市場上失能等級表中最詳盡者，15級從失明、截肢、癱瘓到部分肢體功能喪失不等，給付方式是以「平均月投保薪資」為基準，每級對應的月數不同，最嚴重的第1級可領120個月，最輕微的第15級則是 1 個月。

保險講師鄭正一提到，不久前自己也經歷失能申請。有次因為天雨路滑跌倒，他小指粉碎性骨折，住院2天，復健後小指近位指節間關節的彎曲度僅有40度，符合勞保失能等級最輕微的第15級，能請領失能一次金、給付一個月的投保薪資。

由於目前市場上已經沒有因疾病、或意外失能都能給付的失能商業保險，勞保失能給付是勞工失能保障的最後一道防線。鄭正一提醒，許多勞保給付都是以投保薪資做為計算基礎，例如失能、傷病、死亡等，尤其是失能年金，計算方式與勞保老年給付相同，有許多人在職業工會投保，要自行負擔勞健保費，會以最低薪資投保級距投保，但建議最好以接近自己收入的薪資級距投保，才有最佳保障。

勞保權益3／90%的人不知道！　跌倒骨折也能領這筆勞保金

資料來源：勞保局


關鍵字： 勞保失能保障保障制度保障金額補助申請

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

