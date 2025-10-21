台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

iPhone新機銷售表現佳，蘋果股價收漲3.9%，市值達到3.89兆美元，昨（20）日美股三大指數收紅，權王台積電（2330）上漲20元或漲幅1.35%，創下1500元新高價，台股以27742.55點開出，大漲逾200點，攻高到27969.05點，展現挑戰2萬8千點企圖心。

除了台積電扮演指數上攻領頭羊角色，股價來到1500元，市值一度來到38.89兆元，第二大權值股鴻海（2317）適時表態，今日持續攻堅，上攻245.5元，續創十八年新高價位，國巨（2327）公告成功收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics），股價大漲逾5%，來到208元。

國巨領漲，AI伺服器應用將推動MLCC需求成長，今日被動元件族群接棒，蜜望實（8043）漲停，立隆電（2472）漲幅5%，凱美（2375）、華新科（2492）均有攻勢。

法人分析，儘管AI有泡沫化疑慮，惟長線成長趨勢確立，而聯準會可望持續降息，都有利於台股漲勢，但是從9月24000點附近發動攻勢，一路過關斬將近逼2萬8千點，短線漲幅已大，若是消息面稍有風吹草動，恐怕觸動獲利了結賣壓。

