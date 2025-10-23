非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它：5年從70到140

▲非洲豬瘟延燒。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。消息一出，震撼養豬產業鏈，股市也受到影響，雖然病毒對人類無害，但對豬隻的致死率高達100%，恐造成短期豬肉供給緊縮，市場也出現資金轉向「雞肉概念股」避險的現象。

「不敗教主」陳重銘昨（22）日指出，受非洲豬瘟影響，豬肉短缺將帶動雞肉需求上升，因此大成（1210）、卜蜂（1215）兩檔民生股在盤勢走弱時逆勢上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步分析，大成以生鮮雞肉及加工品為主，受惠程度更高；而卜蜂橫跨飼料與肉品加工，體質穩健。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

財經達人「股人阿勳」今日也發文，認為短期禁宰令將推升肉類概念股報價，但更應看到卜蜂近年的長線轉型，「卜蜂這五年股價，已從70元漲到140元。」

他直言，卜蜂的轉型關鍵在於三大策略，其一買料變便宜、賣肉還是高價，靠台幣升值與原料成本下滑提升毛利；再者，公司採取自養、自製飼料與食品加工的垂直整合策略，讓利潤全留在體系內；第三則是布局海外市場，桃園新分切廠預計2025年底啟用，並通過新加坡驗廠，準備進軍國際高價市場，「意思就是...不再只靠台灣市場吃飯，未來還有國際訂單可以加持。」

隨著非洲豬瘟威脅升高，市場對肉品供需的預期也同步變動。投資人短線追逐雞肉概念股的同時，也讓民生消費族群再度成為盤面焦點。

►非洲豬瘟「會毀掉養豬產業鏈」 醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠