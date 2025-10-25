電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕　國外觀展人數雙位數成長

▲2025 TAITRONICS & AIoT Taiwan現場人潮踴躍，吸引來自60國超過8000名國內外買主參觀。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於昨(24)日圓滿閉幕，吸引國內外8,000名專業及跨業參觀者，其中國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，顯示本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

本屆展覽匯聚國內外250家指標企業，使用460個攤位，展出內容橫跨先進儀器儀表、光電與顯示科技、電子零組件及配件、AI應用、次世代通訊應用等領域。

三天展期處處可見來自世界各地的買主熱絡洽談，參展商收穫滿滿。例如台達電展示HVAC節能成效管理及高效伺服馬達，在展期間接獲眾多國內外買主詢問，預計明年將擴大參展；東元電機表示，展中成功接觸多位具潛力的國際買主，大讚客群精準專業。

凌羣電腦以「AI+智慧大未來」為主題，展現其AI生態圈布局與產業轉型力，吸引眾多買主關注與洽談，現場熱絡；世駿電子則因展會成果豐碩，已提前完成2026年展位報名，展現對活動的高度信心。

本屆展覽多項特色主題館也大放異彩，其中經濟部產業發展署推動多項創新應用成果，如台灣固網開發的「5G智慧消防輔助救援系統」，可協助縮短火場救援時間、提升消防安全；宏達電打造「XR數位百老匯劇院」，融合5G與VR技術，展現科技應用跨足公共安全與文化創意的創新能量。

此外，「Big Bang Startups新創展區」更集結來自16國、27家新創團隊，展示視覺感測技術、多語言 AI平台，以及電致變色顯示技術等。現場許多新創公司皆表示，在展覽期間與多位來自亞洲買主進行深度交流，成效顯著。

除了展出內容精彩外，展覽期間的周邊活動也豐富多元。

「Space．Edge．Robotics：Shaping Tomorrow」論壇，邀請高通、AWS、鴻海研究院與研華科技等企業高層分享前瞻趨勢，吸引超過200位專業人士參與；展覽期間辦理Demo Pitch與「AI in Action」主題沙龍，匯聚創投、國內外買主及專業人士近70人共襄盛舉，一對一採購洽談會更邀集來自20國、46位國際買主與臺灣廠商進行174場次洽談，商機可期。

國際媒體也表示看好臺灣電機電子與AIoT產業的創新實力。來自美國的記者表示看見台灣電機電子產業在前瞻應用上的發展，並觀察到台灣在科技產業方面的優勢與創新；以色列記者則指出，台灣在科技產業的實力有目共睹，亦親身體會到臺灣企業在產品技術、系統整合與全球市場布局上的高度成熟與競爭力，期待未來能有更多國際合作與交流。

本屆展覽不僅體現台灣電子與AIoT產業的創新實力，也反映全球產業加速邁向智慧化、綠色化與跨域整合的發展方向。充分展現台灣在技術研發、產業整合與國際合作上的深厚實力。

2026年TAITRONICS與AIoT Taiwan將於10月20日至22日再次登場，外貿協會誠摯邀請業者持續參與，攜手打造下一波智慧科技產業高峰，展覽最新消息及報名參展資訊，可至官網https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html查詢。