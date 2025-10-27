ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

▲▼今(10)日起民眾可至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金,普發6000元。（圖／記者李毓康攝）

▲普發現金示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

普發現金1萬開放登記將於11月5日起跑，台北富邦銀、永豐銀加碼活動相繼出爐。北富銀宣布ATM提領現金，或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家；永豐銀客戶透過該行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票、大全聯萬元禮券。

依政府規劃，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放等五種方式申請領取普發現金。北富銀表示，2023年普發六千元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，佔比達四成，其次為ATM領現，約佔四分之一，因此針對這兩種主要管道舉辦加碼活動，鼓勵國人快速簡易完成領取。

11月17日至12月31日期間（實際活動日期以行政院公告為準），北富銀客戶只要持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5000元、2000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者之北富銀帳戶。

財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取；永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。

銀行業者提醒大眾，詐騙猖獗，無論是領現金或登記入帳均需提高警覺，政府及銀行絕不會以簡訊或電子郵件通知民眾點擊連結進行申辦，或要求到ATM、網路銀操作轉帳,如果收到「普發現金可線上領取」、「遭他人盜領」、「因系統異常需重新登記」等通知，或有人以政府、檢警調單位、銀行等名義要求下載App或提供帳戶資訊，均為詐騙集團話術，請立即撥打165防詐專線，以保障自身資產安全。
 

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

2025-10-27 12:45
國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

2025-10-27 11:49
HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

2025-10-27 11:43
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
主動揪出行員詐貸！　永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

主動揪出行員詐貸！　永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

永豐銀行萬華分行任職的林姓專員涉嫌從2023年到2024年間，幫有資金需求的民眾，以不實任職薪資等財力證明資料，申請信用貸款，遭到起訴。永豐銀行表示，該案於事發時，由內部主動發覺、積極處理。永豐銀行重申，嚴禁行員與代辦業者配合或受理其轉介之申貸案件；對於違規行為，堅決依法查處，絕不寬恕。

2025-10-27 16:02
智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟(Green Energy and Sustainability Alliance)共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在台北南港展覽館1館1、4樓盛大登場。風電業指出，綠電已成國際競爭要素，大廠競相爭取。

2025-10-27 15:17
統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

在生成式AI技術快速滲透各行各業之際，統一資訊宣布推出企業級AI智慧系統「LumineOne」，主打將企業知識庫轉化為專屬智慧助理，鎖定數位轉型與知識管理需求，搶攻AI商用應用市場。

2025-10-27 15:15

