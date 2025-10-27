普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

▲普發現金示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

普發現金1萬開放登記將於11月5日起跑，台北富邦銀、永豐銀加碼活動相繼出爐。北富銀宣布ATM提領現金，或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家；永豐銀客戶透過該行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票、大全聯萬元禮券。

依政府規劃，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放等五種方式申請領取普發現金。北富銀表示，2023年普發六千元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，佔比達四成，其次為ATM領現，約佔四分之一，因此針對這兩種主要管道舉辦加碼活動，鼓勵國人快速簡易完成領取。

11月17日至12月31日期間（實際活動日期以行政院公告為準），北富銀客戶只要持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5000元、2000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者之北富銀帳戶。

財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取；永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。

銀行業者提醒大眾，詐騙猖獗，無論是領現金或登記入帳均需提高警覺，政府及銀行絕不會以簡訊或電子郵件通知民眾點擊連結進行申辦，或要求到ATM、網路銀操作轉帳,如果收到「普發現金可線上領取」、「遭他人盜領」、「因系統異常需重新登記」等通知，或有人以政府、檢警調單位、銀行等名義要求下載App或提供帳戶資訊，均為詐騙集團話術，請立即撥打165防詐專線，以保障自身資產安全。

