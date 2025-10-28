高通砸1.35億美元買多方科技　投審會准了

▲高通。（圖／高通提供）
記者高兆麟／台北報導
經濟部投審會今（28）日通過5件申請案，其中2件為僑外投資、3件為對外投資，僑外投資部分為美商高通以1.35億美元對價取得多方科技4092萬1364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。
另一件僑外投資為美商LAM RESEARCH CORPORATION以新臺幣29億3,750萬元投資設立台灣科林技術股份有限公司，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。
對外投資部分主要有3件，包括仁寶電腦以7,500萬美元對外投資設立美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉投資設立美國德州COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，以發展北美伺服器產品業務。
富邦人壽保險股份有限公司以7,000億韓元（約折合5億443萬美元）對外增資韓國富邦現代生命保險株式會社（FUBON HYUNDAI LIFE INSURANCE CO., LTD.），從事人身保險業務。
藥華醫藥股份有限公司以5億美元對外投資設立英屬維京群島PHARMAESSENTIA GLOBAL LTD.，從事管理運用資產以賺取利息、股利及其他財產收入等業務。
讀者迴響