高通砸1.35億美元買多方科技 投審會准了

經濟部投審會今（28）日通過5件申請案，其中2件為僑外投資、3件為對外投資，僑外投資部分為美商高通以1.35億美元對價取得多方科技4092萬1364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW 日、澳案場年底商轉

智慧能源大廠泓德能源（6873）將參加明日即將開展的「2025台灣國際智慧能源週」，泓德能源總經理周仕昌今日也表示，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，另外，在海外佈局的部分，日本、澳洲的案場也將於年底商轉。

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成 「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停 南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

台股新增「2千金」 記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元 玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

快訊／三商壽不評論併購 中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

票券也要防詐！ 大立數位攜權可易資訊推全新數位票券平台

為解決現行票券驗證流程中的多重痛點，大立高分子100%轉投資之大立數位股份有限公司今日正式宣布，與擁有多項台灣發明專利的權可易資訊公司共同合作，推出全新數位票券平台「大立售票 T-KI」。此平台以創新科技為核心，結合安全防偽與環保永續理念，為票券市場注入全新動能。

威力彩1注獨得2億元獎落台南 台彩曝幸運兒花400元電選中獎

威力彩頭獎27日開出一注獨得，獎落腳台南市永康區，台彩今（28）日指出，中獎人只花400元買4注電腦選號就抱走2億元頭獎。

元富證券輔導光速火箭 今日掛牌上櫃收漲2.31％

台新新光金（2887）旗下元富證券輔導，專注於小眾香氛品牌經營的光速火箭（7782），近年憑藉創新產品線策略、積極的海外布局與數據驅動營運模式，成功在競爭激烈的香氛市場中展露頭角。今（28）日以承銷價32.5元正式上櫃掛牌交易，終場上漲0.75元或漲幅2.31%，以33.25元作收。