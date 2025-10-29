鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

▲鴻海董座親赴輝達GTC，股價續創18年新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達GTC大會美國時間10月27日登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉應邀出席大會Pregame Show，談到集團在美國AI布局，激勵今（29）日股價開高走高，漲幅逾5%，上攻到263元，續創2007年8月以來新高。

輝達於10月27日舉行為期3天的GTC大會，透過數十場會議和展演，探討AI發展，而劉揚偉應邀出席並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入，伴隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，集團未來將持續與輝達合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。

鴻海集團自1985年赴美國投資，目前在全美12州設有超過40個營運據點，業務涵蓋消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他四大產品領域。

此外，黃仁勳在GTC上開口感謝台積電（2330）、鴻海和日月光（3711）等供應鏈夥伴，並表示「Young（劉揚偉）是一位非常出色的合作夥伴，德州建設的這座工廠將會是全自動化的機器人工廠」。

除了AI題材之外，鴻海宣布將與NVIDIA、Stellantis以及Uber合作，攜手推動Level 4（可手離方向盤、眼離道路）等級的自駕車，在全球範圍內進行開發與部署，實現Robotaxi服務的規模化落地。

