快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲101.24點，以28334.59點作收，漲幅0.36％，成交量5623.03億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲20.18點開出，指數開高走高，盤中最高達28494.99點，最低28150.45點，終場收在28334.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1510元，漲幅0.67％；鴻海（2317）下跌6元至251.5元；聯發科（2454）下跌10元至1300元；廣達（2382）下跌3元來到297.5元；長榮（2603）下跌0.5元至193元。
今天漲幅前5名個股為大研生醫（7780）上漲17元，漲幅10％；同泰（3321）上漲1.6元，漲幅9.97％；玖鼎電力（4588）上漲6.5元，漲幅9.95％；車王電（1533）上漲3元，漲幅9.95％；大量（3167）上漲16.5元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為虹揚-KY（6573）下跌1.4元，跌幅9.03％；中磊（5388）下跌8.1元，跌幅8.17％；穎崴（6515）下跌190元，跌幅7.22％；勝悅-KY（1340）下跌0.38元，跌幅5.78％；台揚（2314）下跌1.2元，跌幅5.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大研生醫（7780）
|187.0
|▲17.0
|▲10.0％
|同泰（3321）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|玖鼎電力（4588）
|71.8
|▲6.5
|▲9.95％
|車王電（1533）
|33.15
|▲3.0
|▲9.95％
|大量（3167）
|182.5
|▲16.5
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹揚-KY（6573）
|14.1
|▼1.4
|▼9.03％
|中磊（5388）
|91.0
|▼8.1
|▼8.17％
|穎崴（6515）
|2440.0
|▼190.0
|▼7.22％
|勝悅-KY（1340）
|6.2
|▼0.38
|▼5.78％
|台揚（2314）
|20.0
|▼1.2
|▼5.66％
資料來源：證交所
