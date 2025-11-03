快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲101.24點，以28334.59點作收，漲幅0.36％，成交量5623.03億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲20.18點開出，指數開高走高，盤中最高達28494.99點，最低28150.45點，終場收在28334.59點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1510元，漲幅0.67％；鴻海（2317）下跌6元至251.5元；聯發科（2454）下跌10元至1300元；廣達（2382）下跌3元來到297.5元；長榮（2603）下跌0.5元至193元。

今天漲幅前5名個股為大研生醫（7780）上漲17元，漲幅10％；同泰（3321）上漲1.6元，漲幅9.97％；玖鼎電力（4588）上漲6.5元，漲幅9.95％；車王電（1533）上漲3元，漲幅9.95％；大量（3167）上漲16.5元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為虹揚-KY（6573）下跌1.4元，跌幅9.03％；中磊（5388）下跌8.1元，跌幅8.17％；穎崴（6515）下跌190元，跌幅7.22％；勝悅-KY（1340）下跌0.38元，跌幅5.78％；台揚（2314）下跌1.2元，跌幅5.66％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大研生醫（7780） 187.0 ▲17.0 ▲10.0％ 同泰（3321） 17.65 ▲1.6 ▲9.97％ 玖鼎電力（4588） 71.8 ▲6.5 ▲9.95％ 車王電（1533） 33.15 ▲3.0 ▲9.95％ 大量（3167） 182.5 ▲16.5 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹揚-KY（6573） 14.1 ▼1.4 ▼9.03％ 中磊（5388） 91.0 ▼8.1 ▼8.17％ 穎崴（6515） 2440.0 ▼190.0 ▼7.22％ 勝悅-KY（1340） 6.2 ▼0.38 ▼5.78％ 台揚（2314） 20.0 ▼1.2 ▼5.66％

資料來源：證交所