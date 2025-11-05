國巨「一拆四」今年二度漲價　關鍵原因曝光

▲收購芝浦電子，國巨將取得進入日系車廠零組件的商機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對國巨今年以來二度調高鉭質電容價格，董事長陳泰銘曾對友人透露，關鍵是透過併購讓國巨一路從被動元件佈局到主動元件，形成一個完整的循環，提供客戶一條龍的服務，才不容易被客戶殺價，維持公司穩定的獲利。

10月下旬，國巨旗下的基美向客戶宣布鉭質電容價格調漲，新價格從11月1日開始生效，漲價幅度上看3成，主要理由包括AI應用擴張、人工與原料成本上升及設備折舊壓力增加等。「其實，基美今年已2度漲價，前一次漲價是6月1日，顯示漲價並非短期行為，而是有AI與車用電子長期需求支撐的結構性現象。」投資分析師對本刊說。

本刊調查，除了成功併購日本芝浦之外，在台灣科技業有併購天王之稱的陳泰銘，同時間也對台灣IC設計廠茂達電子出手，雖然過程中多有阻礙，但陳泰銘仍化解危機，也讓國巨的產業實力又提高了一個層次。「被動元件只是科技零組件的一部分，透過併購讓國巨一路從被動元件，布局到主動元件，形成一個完整的閉環（循環），就能提供客戶一條龍的服務，才不容易被客戶殺價，維持公司穩定的獲利。」陳泰銘對友人說。

此外，國巨先前已入股電源管理IC廠富鼎和力智，未來加入茂達後，可望整合三家電源管理IC廠的資源和實力，應對AI浪潮下在電源端掀起的主動元件、被動元件新設計。「加上芝浦擁有高精度溫度感測器技術，可補強國巨在感測元件領域不足，透過收購，陳泰銘不但鞏固亞太市場地位，更可成功打入日本高階零組件供應鏈，為爭取日系車廠訂單奠定基礎。」投資圈人士分析。

究竟陳泰銘為何要在此時大舉併購呢？「國巨已不是以前的國巨。」陳泰銘今年在自家的AI論壇上坦言，「國巨真正的轉型，其實是從2018年開始，當時我們了解到，在亞洲或大中華地區一直經營所謂普通型、標準型的生意，其實很容易被取代，我們也了解到紅色供應鏈的覺醒。」

2019年，國巨就以16.4億美元（約新台幣500億元）的大手筆現金收購美商基美，成為全球前三大被動元件廠，僅次於日本的村田製作所和TDK，產品線因此可以從積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻，延伸到鉭質電容、薄膜電容，客戶和應用端則從過去的通用型元件，變成涵蓋歐美車用、工控、軍用和航太的完整供應商。

在很多業者擔心紅色供應鏈威脅時，國巨的大中華市場營收，已從過去的7成，下降到2023年的24％，北美比重則提高到23％，國巨因此拉開了與國內競爭對手華新科的差距，年度獲利也從數十億元，成長為2、300億元，成功擺脫傳統通用型被動元件價格比牙籤還便宜的窘境。

對目前吹起的AI浪潮，陳泰銘也有備而來。「AI是不可逆的長期趨勢，也是一個很獨特的市場，專注絕對的性能與耐用性，不像筆電或個人電腦一天只開機幾小時，而是每天24小時在嚴苛環境下高效運作，這是國巨在車用和工控長期耕耘下，所能運用的優勢，也是只注重低廉價格與其他供應商無法進入的市場。」陳泰銘說。



