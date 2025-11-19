明年貨櫃船運樂觀否業界看法不一　關稅恐再變、舊船不拆令人憂

▲陽明海運前董事長謝志堅對明年貨櫃船運表示樂觀，引起業界熱烈討論。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前董事長謝志堅，昨(18)日在前瞻航運論壇上對明年貨櫃船運市場表示樂觀，成為會場茶會熱議話題，有貨櫃船公司高階表示認同，但也有業者高階分別指出，美國經濟問題很大，關稅問題估計還會再變；國際海事組織(IMO)未能通過淨零框架，將拖延舊船拆解時程，加深船噸過剩疑慮等。陽明董事長蔡豐明則表示自己偏保守一點。

謝志堅以【全球貨櫃航運市場趨勢分析】為題進行專題演講時指出，中國獲得美國降低關稅，太芬尼稅有可能全部取消，未來一年輸美商品也不需要冒險經東南亞等洗產地，而美國原囤積的貨吃完用完，需要開始進貨，急貨就會出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於以哈歧見很深，他不認為紅海能夠很快復航，釋放出近一成運力，嚴重影響市場運價，估計明年市場不會衰退太多，如果中美關稅未發生意外狀況，貨櫃船公司獲利有機會與今年相當。

謝志堅演講結束後就趕往海洋大學教課，現場的貨櫃船公司高階有人表示認同他的看法；另一貨櫃船公司出身的船務公司總經理認為關稅問題未了，美國財政問題太嚴重，川普因為聖誕節將屆，先做些放寬讓大家過節，估計明年還會出新招。

國際驗船機構高階則指出，上個月中國際海事組織的淨零框架未能通過，下次表決要再等一年，會讓很多舊船得以延後拆解時間，船噸過剩問題也將因而惡化。

蔡豐明則表示，紅海問題本來就變數很多，如果真的不打了，船隻要重回紅海估計要花近半年時間，明年貨櫃船公司能不能確保獲利他不敢說，目前看市場貨量會多一點，就看運價仍不能支撐住，自己偏向保守一點，不過船公司都有調控能力，也可以慎慎樂觀看待。

對於以哈停火後陸續有船公司派船航行紅海，蔡豐明表示歐美與地中海航線都屬於公司所屬聯盟營運範圍，要不要通行紅海除了保險問題，還要經聯盟討論決定。

其他貨櫃船公司高階則指出，目前航行紅海的多數都是小型貨櫃船，新造大型貨櫃船沒人敢放到紅海，顯示船公司還是有風險考量。

昨日則有法人出報告指出，貨櫃船公司第三季營業外收入高，主要來自匯兌利益與金融資產評價利益，因而墊高整體獲利，但單季獲利還是比去年差，10月營收明顯衰退，凸顯第四季獲利將明顯下滑。

另全球第二大會貨櫃航商馬士基11月6日表示，目前貨櫃航運市場最大挑戰並非需求疲弱，而是新船交付速度過快，過剩現象加劇，第四季市況更加艱困，若運價跌破成本，馬士基海運業務恐在第四季出現虧損，並可能延續至2026年第一季。