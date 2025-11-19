記憶體超級周期漲不停!「晶片通膨」加劇　衝擊IT消費市場

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

根據《朝鮮日報》報導，隨著儲存半導體市場進入需求和價格雙雙飆升的「超級周期」的繁榮期，韓國半導體大廠三星電子和SK海力士預計將取得前所未有的業績，但在記憶體晶片價格飆升的背後，人們越來越擔心「晶片通膨」（chipflation，由「chip」和「inflation」組合而成），即個人電腦和智慧型手機等電子設備的價格也隨之上漲，市場擔心，這可能會導致整個IT消費市場的需求放緩。

報導稱，組裝電腦必不可少的記憶體晶片價格正在大幅上漲。根據IT設備價格比較網站《Danawa》的數據顯示，三星電子銷售給消費者的16GB DDR5-5600 DRAM內存產品價格從9月份的6萬9246韓元飆升至18日的20萬8090韓元，兩個月內漲幅達三倍。 NAND快閃記憶體的價格也在上漲。 SK海力士的1TB固態硬碟（SSD）產品價格同期上漲了24%，從15萬6680韓元漲至19萬5000韓元。

人工智慧的蓬勃發展是通用記憶體晶片價格上漲的幕後推手。記憶體廠商為了滿足人工智慧加速器的需求，加大了高頻寬記憶體（HBM）的產量，導致消費級記憶體供應優先順序降低。這造成了通用DRAM和NAND快閃記憶體的短缺，推高了記憶體晶片和電子設備的價格。小米上個月發表的Redmi K90 Pro Max智慧型手機售價為3999元人民幣（約82萬韓元），比前代產品高出約6萬韓元。

隨著消費者不滿情緒的蔓延，小米CEO雷軍表示，成本壓力導致新產品價格上漲，並補充道，儲存晶片價格的上漲遠超預期，而且可能還會進一步加劇。一位科技行業人士評論表示，三星電子和蘋果明年也很難凍結其新產品的價格。

人們也擔心成本上漲可能導致消費性電子市場低迷。市場研究公司TrendForce預測，明年智慧型手機產量將比今年下降2%，筆記型電腦產量將下降2.4%。 TrendForce表示：「預計今年第四季DRAM合約價格將上漲超過75%，DRAM和NAND快閃記憶體的價格上漲趨勢還將持續。」並補充道：「預計到2026年，智慧型手機製造成本將比今年上漲5%至7%以上。」由於記憶體價格飆升，預期筆記型電腦的製造成本也將比今年上漲10%至12%。智慧型手機和筆記型電腦的價格預計將上漲約10%。這可能導致價格是關鍵因素的入門級市場需求大幅萎縮。



更大的問題在於此次記憶體短缺可能會持續更長時間。不僅難以立即擴大產能，內存廠商的額外投資也集中在HBM等高單價記憶體產品線上。 TrendForce估計，全球DRAM庫存週轉週期已縮短至3.3周。

KB證券研究員金東元表示：「DRAM市場將在2026年至2027年面臨嚴重的供應短缺，而由於供應收縮策略，NAND閃存的產能預計也會下降。」他補充說「隨著近期人工智慧資料中心和伺服器更新換代需求的同步增長，儲存記憶體供應長期短缺和價格上漲將不可避免。」