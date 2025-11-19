台指期壓低結算！台積電收最低1395元　台股跌176點收26580

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台指期壓低結算效應，台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌176.0點，以26580.12點作收，跌幅0.66％，成交量4943.38億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌47.84點開出，指數開低走低，盤中最高達26902.97點，最低26580.12點，終場收在26580.12點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1395元，跌幅0.71％；鴻海（2317）下跌1元至229元；聯發科（2454）下跌10元至1160元；廣達（2382）下跌3元來到267元；長榮（2603）維持平盤至179.5元。
今天漲幅前5名個股為元禎（1725）上漲2.5元，漲幅9.94％；環科（2413）上漲2.25元，漲幅9.85％；康霈*（6919）上漲12元，漲幅9.8％；天二科技（6834）上漲2元，漲幅7.22％；冠星-KY（4439）上漲6.6元，漲幅6.78％。
跌幅前5名個股則為中工（2515）下跌1.6元，跌幅9.5％；統懋（2434）下跌3.25元，跌幅9.12％；普安（2495）下跌2.45元，跌幅8.7％；景碩（3189）下跌11元，跌幅7.56％；菱生（2369）下跌1.5元，跌幅6.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|元禎（1725）
|27.65
|▲2.5
|▲9.94％
|環科（2413）
|25.1
|▲2.25
|▲9.85％
|康霈*（6919）
|134.5
|▲12.0
|▲9.8％
|天二科技（6834）
|29.7
|▲2.0
|▲7.22％
|冠星-KY（4439）
|104.0
|▲6.6
|▲6.78％
|中工（2515）
|15.25
|▼1.6
|▼9.5％
|統懋（2434）
|32.4
|▼3.25
|▼9.12％
|普安（2495）
|25.7
|▼2.45
|▼8.7％
|景碩（3189）
|134.5
|▼11.0
|▼7.56％
|菱生（2369）
|20.2
|▼1.5
|▼6.91％
資料來源：證交所
