【廣編】HOYA BIT推普發一萬「放大燈」　狂撒千萬全家Fa點、再抽iPhone 17 Pro Max

▲HOYA BIT交易所推「加倍奉還！普發一萬放大術」活動。

圖、文／HOYA BIT提供

普發現金一萬元今正式開放ATM提領！台灣加密貨幣交易所HOYA BIT啟動「加倍奉還！普發一萬放大術」活動，只要單筆入金達10,000元新台幣即可獲得全家Fa點7,000 點，讓用戶享有超額紅利！此外，加密貨幣之王「比特幣」、「以太幣」今年價格屢創歷史新高，目前正值回調之際，不少新手投資人利用普發一萬元作為第一筆投資基金，等同在低點策略性入手虛擬資產！

為協助台灣投資人輕鬆接軌國際市場，HOYA BIT打造普發一萬放大燈，如百寶袋般的豐富獎勵幫助民眾開啟第一筆投資，同時讓口袋塞滿滿！現在完成指定任務天天享全家 Fa 點回饋，更有機會把比特幣、iPhone 17 Pro Max等超級好禮帶回家，將佈局虛擬資產完美融入生活消費場景！

任務一：活動期間單筆入金達10,000元新台幣（含）以上，就送全家Fa點7,000點，限量1,000份，每人限領一份！

任務二：活動期間內每日累積交易量達指定門檻，最高可獲得全家Fa點7,000點！

註：獎勵採每日結算，以用戶當日達成的最高門檻為準，每人每日限領一份。

任務三：活動期間任一筆交易達 3,000 元新台幣，即自動獲得抽獎資格，有機會抽中iPhone 17 Pro Max 512GB、價值約1,000元新台幣之比特幣等獎！