白馬股好錢途資金集中化　AI是顯學記憶體最熱門

股市近期高檔震盪，記憶體是人氣族群也是強勢指標；此外，第三季財報已全數公告，指數再度轉強的關鍵依舊是ＡＩ類股。

文／黃俊超 圖／先探投資週刊提供

美國政府自十月一日起關門共計超過四○天，為史上最長紀錄，不過眾議院於十一月十二日通過臨時撥款案，總統川普也已簽署，政府終於重新開門，根據國會預算辦公室估計，停擺將使得第四季ＧＤＰ蒸發一．五個百分點，不過大多數經濟學家認為影響相對有限，主要是對民眾生活造成不便甚至傷害，而對於金融市場來說，部分經濟數據不算完備，影響聯準會決策如CPI、PPI、PCE、非農就業等，加上日前主席鮑爾曾表示降息並非絕對，官員對十二月是否降息機率目前約當一半一半。

美國政府重新開門

美國超級財報月逐漸進入尾聲，Nvidia於十一月十九日的財報與財測，將會是市場最重要的焦點，將有高機率繳出優於市場預期的成績，展望也會比市場更為樂觀。標普五○○企業已約七成公布第三季財報，據統計超過八成獲利優於市場預期，基本面底氣十足，各大ＣＳＰ廠持續加大ＡＩ建設投資，加上資金面依舊寬鬆，市場仍舊相對偏向展望樂觀。

近日道瓊指數表現相對較佳，領先再創歷史新高，持續朝五○○○○點大關邁進，科技股的Nasdaq與費城半導體指數維持高檔震盪，暫以漲多過後的技術性修正看待，不過對於ＡＩ估值的論戰，繼知名投資者Michael Burry、Jim Chanos警告，ＡＩ資本支出可能導致科技巨擘財報出現結構性高估後，日商軟銀表示已完全出售所持有的Nvidia股票，主要目的為維持財務穩健前提下，為大型投資籌措資金。

根據投資機構數據顯示，目前標普五○○本益比已經超過二五倍，Nasdaq指數更是達到三二倍，降息帶動資金寬鬆，與ＡＩ趨勢狂熱相輔相成，主要仍是由重量級科技類股所帶動。從技術面來看，美股近期以創下新高後突破二十日均線的道瓊指數相對較強勢，部分資金輪動到藍籌價值股，S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，則回測二○日至六○日均線間震盪。

法人賣、散戶買

亞洲的日本與韓國股市在創高過後，近期也進入高漲震盪格局，多頭動能暫歇，日經與韓國綜合兩大指數，分別在五○○○○點與四○○○點的整數關卡進行攻防，也大約都是二○日均線位置，多頭趨勢雖然仍未改變，但是短期則是整理格局，中國上證指數在四○○○點附近也是類似狀況，歐洲股市則是法國股市創高後拉回，而德國股市高檔震盪。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2379期精彩當期內文轉載》