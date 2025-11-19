104打開超多32K工作「都是誰在做？」　一票人+1：中南部很多

▲物價飛漲，但薪資卻漲超慢。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

求職者找工作，最在意的想必就是薪資，希望自己的努力可以獲得對等的薪資回報，有網友拿出86年的徵才廣告，當時企業徵才，早班薪資開27K，晚班則是31K，如今萬物齊漲，雞排從35元漲到70元了，好奇「那些32K-35K工作都是誰在做？」貼文一出，一票人苦嘆「打開104，上面就一堆啊！」

有網友在Dcard發文，看到一份民國86年的徵才廣告，當時企業開出的條件是「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班薪資為2萬7700元，晚班則有3萬1000元，還額外享有小費收入。

原PO也分享物價的差別，當時脆麵一包只要6元、麵線糊一碗10元、雞排35元，而現在則分別漲至10元、25元與70元；更誇張的是，中南部透天厝從100-200萬元，飆漲至1200萬元的電梯別墅。面對物價高漲，房價飆升，他好奇，「現在那些32k-35k工作都是誰在做？」

貼文曝光，網友直呼「很遺憾，現在很多中南部月薪就是這樣」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講，他30幾年前剛畢業做會計的時候就領3萬，結果我畢業第一份領28K」、「我這個學歷碩士（成功大學）在台中就領過32K」、「我啊，月入3萬多的診所護理師」、「台北也還是有很多工作這麼低薪，出版業、寫作相關、行政之類的」、「畢業第三年，餐飲業正職35K，偶爾加班有加班費但不多」、「我，中部行銷專員，32K」。

也有網友分享真實物價，「新的電梯透天不只1200萬不只，要1800萬以上了」、「我家雲林某鄉，四樓透天，民國87搬入，500多萬；現在附近透天3層樓，大概在700-800萬左右，都是有陽台有車位」、「雞排只有70嗎……我家附近一堆雞排店85～90元」。