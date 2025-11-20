輝達產品需求爆棚　黃仁勳反擊「我們看到的和AI泡沫截然不同」

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）美國時間週三公布會計年度第三季財報，營收與獲利再度全面超越市場預期，第四季財測也優於分析師估算。雖然亮眼成績已成常態，但執行長黃仁勳在法說會上的一段談話，成為外界關注焦點。

根據外媒《CNBC》報導，黃仁勳表示，近期市場上不乏「AI泡沫」的質疑聲浪，但他從公司位置所觀察到的產業發展卻截然不同。他指出，輝達掌握的資料，包括訂單動能、企業客戶的資料中心布局、與各大雲端與科技公司正在洽談的合作案——顯示產業需求仍在持續擴張。

雖然企業主管在財報會議上保持樂觀並不罕見，鮮少有 CEO 會在公開場合唱衰自家業務，但黃仁勳的論調也被視為反映輝達對 AI 生態系的深度掌握。外界解讀，他的說法意味著 AI 市場的成長基礎恐怕比過去外界想像的更為扎實。

此番談話加上優於預期的財報，讓投資人給予正面回應。輝達股價於盤後大漲 5%，在財報公布前的正規交易時段也上漲 2.85%，並帶動主要指數同步走揚。

至於 AI 產業未來是否會出現波動或調整，目前仍是多空交織；但從投資市場的反應來看，至少在當下，輝達交出的成績單依然足以讓投資人感到振奮。