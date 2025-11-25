近7成上班族拉低平均！年薪中位數54.6萬元　金融業破百萬奪冠

▲金融業校園徵才。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

主計總處今（25）日公布113年（2024年）工業及服務業受僱員工的年薪統計，全體總薪資「中位數」為54.6萬元，年增4.03%，創下2013年以來最大漲幅，顯示部分產業紅利帶動薪資成長。不過，仍有高達68.75%的上班族年薪低於「平均數」73.2萬元，等於將近7成人「領不到平均年薪」。

主計總處表示，2023年因景氣疲弱、高科技產業庫存壓力大，拉低薪資基期，但2024年AI題材爆發，高效能運算（HPC）、AI伺服器需求強勁，帶動相關產業業績大好，不僅有能力發放紅利、獎金，也進一步推升薪資表現。

從行業別來看，金融及保險業年薪中位數為110.6萬元勇奪第一，電力及燃氣供應業以109.1萬元緊追在後，出版影音及資通訊業80.7萬元居第三，礦業及土石採取業、運輸及倉儲業並列第四，為68.2萬元。

若觀察年增幅度，以金融及保險業8.77%增幅居冠，其次為電子零組件製造業年增9.55%，其他如礦業、用水供應、批發零售等行業也有超過5%的成長。

性別方面，男性年薪中位數為58.5萬元，女性為51.2萬元，年增幅分別為4.16%、3.93%，雖然都有增加，但仍存在一定程度的性別薪資差距。

若以縣市別觀察，全台最高年薪中位數出現在新竹市，為90.2萬元，其次為新竹縣73.6萬元、台北市73.5萬元，顯示竹科與北市金融業對薪資的明顯拉抬效應。