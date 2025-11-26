羅唯仁跳槽英特爾　半導體廠董事長：可能縮短學習曲線

▲羅唯仁退休後獲頒工研院院士，副總統蕭美琴親自授證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電前資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾，和碩董事長童子賢認為，如果只是一個人的話，影響比較輕微，但是如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。一名半導體廠董事長則對本刊表示，台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。

台積電前研發處長梁孟松跳槽到中芯的衝擊，至今尚且未止息，位階比梁孟松更高一階的羅唯仁，如果帶著數十箱機密資料跳槽到英特爾，會颳起更大的風暴嗎？

長期觀察科技業變化的和碩董事長童子賢就直言，「如果是一個人的話，影響較輕微。但如果是整個團隊帶資料離開，就麻煩了。」但他也認為，英特爾的製程結構與台積電不同，一個人去影響有限。「英特爾擅長垂直整合，把自家產品導入自家製程；台積電卻必須一次服務5個大客戶、30個中型客戶、上百個小客戶，並能因應不同設計做製程微調且保持高良率，如果沒有團隊協助，很難做起來。」

一名半導體廠董事長也贊同童子賢的說法，他表示，「台積電今天的技術層次，有太多細節和眉角，要全面掌握的機率不高，但縮短學習曲線，是有可能的。」

今年75歲，跳槽英特爾引發軒然大波的羅唯仁，畢業於台大物理系、擁有美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學碩士和博士學位。不但曾擔任過英特爾廠長，在台積電也一路擔綱研發副總、先進技術事業副總，以及技術研發暨企業策略發展資深副總等職，他也是向張忠謀提出夜鷹計畫，以研發團隊24小時不間斷加速推進，成功跨越10奈米的重要推手。「正因戰功卓著，為禮遇羅唯仁，台積電甚至讓他延了8年才退休。」知情人士說。

剛傳出羅唯仁跳槽英特爾消息時，一名台積電的主管就對本刊說：「公司續聘他那麼多次，已對他很好，況且都已經75歲，不太可能會跳到英特爾吧。」但沒隔幾天，羅唯仁就傳出在10月底已進入英特爾任職，讓台積電內部震撼不已。

據台積電內規，資深副總67歲就該屆齡退休，如要延後退休就必須每年提到董事會同意，羅唯仁已連續8年延退，今年卻不繼續延任，台積電內部認為，可能就是為了拔擢中生代考量。



