5檔主動式台股ETF受益人41.4萬人創高　4檔搶募進場

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

無懼大盤大跌大漲劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到41萬4612人，已連續第6周創下歷史新高，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，大盤經過大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。在輝達的強勢財報與Blackwell Ultra的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際capex執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，值得一提的是，其中群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，投資人可多留意。

