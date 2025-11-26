陽明海運獲TCSA永續典範企業獎　永續報告運輸業第1類金級獎

▲陽明海運榮獲TCSA台灣企業永續獎「綜合績效－台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告－運輸業-第1類金級」肯定，由台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(左)頒獎，陽明海運白崑榮總經理(右)代表受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)連續第五年參與由台灣永續能源研究基金會主辦第「TCSA台灣企業永續獎」，今年再次投入「綜合績效類」與「永續報告類」評選，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」及「運輸業-第1類金級」殊榮，彰顯對陽明海運落實永續作為及永續報告書溝通成效之肯定，並於今(26)日由陽明海運白崑榮總經理代表受獎。

陽明海運以「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」為營運願景，持續增進永續作為以善盡企業責任。因應全球氣候變遷的挑戰，陽明海運自2024年起於營運船隊添加海運永續生質燃油，並積極推動船舶汰舊換新及加裝節能設備與岸電系統，2024年全年船隊碳強度已較基準年2008年減少62.74%，超越國際海事組織 2030年目標，未來將持續推展新世代船隊布建計畫，2026年起將啟用LNG雙燃料全貨櫃船投入船隊服務，預計於2028-2029年竣工交付營運之甲醇雙燃料預置全貨櫃船，以提升船隊競爭力及響應溫室氣體減排趨勢。

除此之外，2024年陽明海運宣示「維護生物多樣性暨不毀林承諾」並進一步導入TNFD自然相關財務揭露，採用LEAP方法學來評估陽明海運在生態系中與自然相關的風險與機會，研擬應對之因應策略，以強化公司應對風險和機會的能力，促進與自然的平衡關係，為永續未來做出積極貢獻。

陽明海運亦以誠信經營為公司治理之根基，於2024年導入ISO 37001反賄賂管理系統，並於2025年通過驗證，強化公司治理與誠信經營；此外，陽明海運透過產學合作推動海事專班，持續參與海員新星培育計畫，提供海上實習機會及獎助學金補助，強化航運人才培育，並投入優秀體育選手贊助，實踐取之社會，用之社會的永續發展策略。

面對企業永續發展在環境、治理或社會面的挑戰，陽明海運將秉持以貨櫃運輸本業穩健發展為核心，力求營收成長及環境永續取得平衡，以專業服務實踐對客戶的承諾；以實際行動落實對地球的回饋，並期望以永續報告書作為媒介，與利害關係人溝通重大議題及因應措施。

未來陽明海運將持續發展節能減排措施、維護生物多樣性，同時強化營運韌性，積極推動數位服務，期望提供客戶更優質、安全、低碳的永續運輸服務。