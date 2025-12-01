淡水居民狂問「水呢？」　經部曝搶修48小時已完工、末端供應較慢

▲經濟部臉書回應淡水停水。（圖／翻攝經濟部臉書）

記者陳瑩欣／台北報導

新北市淡水地區因管線破裂導致逾6萬戶停水事件延燒，經濟部臉書今（1）日指出，在搶修48小時以後已逐步恢復供水，不過仍有民眾狂問「水呢？」對此經濟部強調「管線末端供應較慢」所致。

民眾在經濟部臉書上開砲，指「快速道路施工廠商難道不看速水管的圖嗎？監造單位嚴重疏失」、「到現在還沒水，淡水人不是在提水的路上就是在家裡用貓砂大便」、「既然已經出事，搶修不易，但是可不可以不要一直亂開恢復供水的支票，已經跳票三次，直到12/01上午9:00依然無法全區復水，我還是不會怪台水。」

經濟部臉書全文：

淡水輸水管因新北道路工程誤損，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。

復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒！部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。

被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全。

在環境安全補強後，台水同仁繼續進場全力修復，並在昨(11/30)傍晚將管線修復完成，並逐步進行復水作業。

再次感謝民眾耐心的等候，受到道路工程事件停水的民眾，台水也會依規定辦理水費減免。

也提醒您，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損。有任何用水問題，歡迎撥打台水專線 1910 洽詢。