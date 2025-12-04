記憶體3件大事齊發　專家：擔憂層級從缺零件升為AI經濟風險

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體供不應求局勢愈演愈烈，擁有台積電工程師與基金操盤背景的專家沈萬鈞今（4）日指出，近期在AI需求爆發下產生結構性轉變，記憶體市場驚見3大震撼事齊發，產品短缺憂慮已從「零件層級」升格為「總體經濟風險」。

沈萬鈞在個人臉書粉絲專頁「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective 」上指出，第一個震撼點來自 Transcend（創見）。公司直接向全球客戶發布告知信，坦承第四季 NAND Flash 配額遭到 SanDisk 與 Samsung 緊急削減，10 月以來完全沒有收到任何新貨。

更誇張的是，他們被通知記憶體成本單週上漲 50–100%，交期拉長、價格異常，並警告這種狀況至少還要持續 3–5 個月。這不是一家公司的問題，而是前線最直接的訊號：中小型品牌已經買不到料。

▲創見客戶信。（圖／記者陳瑩欣翻攝「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective 」）

第二個消息則是 Micron（美光）宣布退出 他們經營已久的自有品牌Crucial 消費性業務。在 AI 需求全面把產能吸向高階 DRAM、HBM、企業級 SSD 的大背景下，美光選擇放棄一般消費市場，專注在企業級與 AI 記憶體產品。消費端的缺貨與漲價，不是暫時現象，而是結構性結果。

第三個是來自路透獨家報導。

Reuter 調查近 40 位供應鏈人士（其中 17 位來自晶片廠與通路商）後確認，全球正面臨十年罕見的全面記憶體危機。大部分內容我們之前都已經陸續討論過，但這篇獨家新聞應該是把整體狀況做一個完整的歸納。

沈萬鈞觀察，AI 記憶體短缺，從零組件問題變成全球供應鏈危機，全球正面臨一場嚴重的記憶體晶片短缺。這類晶片雖然不華麗，卻是所有裝置儲存資料的核心元件。現在，AI 與消費性電子公司為爭奪愈來愈少的供給而互相競爭，價格一路飆漲。

各國都遭遇記憶體缺貨難題，沈萬鈞指出，在日本，賣場開始限制顧客能買多少顆硬碟；中國的智慧手機品牌則警告，手機售價可能被迫上調。微軟、Google、字節跳動等科技巨頭，正積極想辦法從 Micron、三星、SK 海力士等記憶體供應商那裡鎖貨。

沈萬鈞表示，這波供應緊縮幾乎涵蓋了所有型態的記憶體：

從 USB、手機裡用的快閃記憶體（flash），一路到拿來餵資料中心 AI GPU 的高頻寬記憶體（HBM）。市調機構 TrendForce 指出，自 2 月以來，某些記憶體價格已經翻倍，也吸引投機資金押注這波漲勢還沒結束。

經濟學家與企業高層擔心，這場長期短缺不只會拖慢 AI 帶來的生產力提升，還可能延遲數千億美元級的數位基礎建設計畫。同時，記憶體漲價也可能推升通膨壓力，偏偏現在各國正努力壓低通膨、還要應對美國關稅。

沈萬鈞也引述Greyhound Research 執行長 Sanchit Vir Gogia 形容：記憶體短缺「已經從零組件層級的擔憂，變成總體經濟的風險」，AI 大建設正在「撞上一條物理上供不應求的供應鏈」。