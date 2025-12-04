外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

▲立法院社會福利及衛生環境委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」等案，勞動部長洪申翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

15萬名外送員辛勤工作有「保底價」了！勞動部今（4）日針對外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則（每小時195元換算每分鐘4.1元），加提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年可隨最低工資時薪調幅公告調整，再次調升不必修法。

立法院衛環委員會今繼續排審外送員專法，勞動部長洪申翰今說明，原先草案與交通部訂定的運價連動，對短單外送員較為不公，因此提出「保底45元」機制，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整，以保障所有外送員的權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪申翰在立法說明時指出，衡酌外送平台業者使外送員提供外送服務之實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以2026年最低工資時薪試算，換算基本報酬約為41元至48元，保障金額為45元，合理保障短時間訂單基本報酬。

洪申翰表示，原本要不得低於交通部訂定運價，但交通部一般訂定運價上限數額較高，擔心若以此收費會對消費者衝擊較大，此外最低工資1.25倍較能保障為如偏鄉長單的外送員，都市外送員短單多可能8分鐘以下為多，綜合各種因素提出保底價格為45元，可以視為保證短單外送員權益的替代方案。