LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

▲LINE Pay Money上線23個小時，56萬戶開通。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Pay（7722）今（4）日表示，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（３）日正式開通上線，感謝用戶的熱烈支持與高度關注，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更佳的支付生活體驗。

LINE Pay說明，LINE Pay Money自昨日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，但因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，致使部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢，現在也持續與銀行緊密合作，以確保服務維持穩定運作，並全力提供更完善的使用體驗。

民眾於12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，即享多重優惠：開通帳戶抽最高 LINE POINTS 88點；首次連結16家指定銀行送30元儲值金，數量有限，贈完為止；連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券；合作銀行提領0手續費；此外，前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的會員，可再享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠；其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

額滿訊息將公告於LINE Pay官方帳號貼文專區，符合優惠資格者將在2026年1月15日後陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，請用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。

