永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會贊助40萬元，力挺高雄市政府青年局打造2025城市嶼浪市集嘉年華。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

由高雄市政府青年局舉辦最潮的「2025城市嶼浪市集嘉年華」，11月15日、11月16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場。永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），集結逾310間加盟店的力量、是高雄市加盟房仲店數加總最多的連鎖集團(註)，贊助40萬元，力挺青年發揚青創精神與高雄城市文化。活動集結音樂表演、創意市集、美食攤位與多項互動活動，兩日吸引眾多民眾熱情參與，成功打造專屬港都的青創嘉年華。

「城市嶼浪市集嘉年華」已邁入第三屆，今年由永慶加盟四品牌高雄區經管會、愛河灣水樂園、TOYOTA等企業攜手高雄市政府青年局打造熱力十足的嘉年華派對。現場集結全台80組人氣攤車，包含美食、創意手作到生活選品等多元內容，並分為三大主題組別舉辦「嶼浪市集競賽」。更邀請芒果醬樂團、溫蒂漫步、元宇炘、Juice Boy等藝人輪番開唱，炒熱現場氣氛，讓民眾玩得超盡興。另外，民眾只要消費滿500元，就有機會抽中一九二八燒肉總鋪最高400元折價券、大立百貨500元禮券等多項好康，讓參與者滿載而歸。

▲「2025城市嶼浪市集嘉年華」集結全台80組人氣攤車，還有音樂表演，兩天吸引超過10萬人次參與。(圖／高雄市政府青年局提供，下同)

當日活動，高雄市長陳其邁、青年局長林楷軒，也到場與攤主、民眾熱情互動，永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏、台慶不動產高雄區經管會長李信輝擔任活動嘉賓，與民眾一起享受青創盛典。永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏表示：「『城市嶼浪市集嘉年華』是『高雄青年攤車品牌輔導計畫』的成果展。永慶加盟四品牌很榮幸參與贊助，看見青年以創意和行動實踐夢想。未來我們也會持續支持高雄創業青年，讓更多人看見城市的文化特色與活力。」

台慶不動產高雄區經管會長李信輝指出，市集嘉年華有近八成參與攤車為受輔導品牌，每位青年傾注心血、展現創意，令人深受感動。活動不但成功吸引大量遊客，也讓高雄的創意文化更加被看見，期望未來越多青年的發揮創意力量，讓高雄成為南部最具魅力的創意城市。

▲「2025城市嶼浪市集嘉年華」集結全台80組人氣攤車，還有音樂表演，兩天吸引超過10萬人次參與。

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志提及，這一年我們與高雄市政府密切合作，從地政局舉辦「預防房產詐騙公益講座」、邀請教育局擔任誠實徵文比賽指導單位以及採購公益禮盒獲社會局表揚，每一項合作都是希望回饋城市，這次首度與青年局合作，陪伴青年展現創意、打造屬於自己的品牌，實現創業夢想。

永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德表示，我們的加盟夥伴中有非常多充滿熱情的青年，勇敢為自己的未來拚搏，永慶四品牌成為他們最堅實的後盾，樂意提供豐富資源，陪伴他們一起前進。這次與青年局合作，希望把這份支持擴大給更多青年，透過四品牌高雄逾310家店、逾6,000名夥伴的力量，為他們打造一個安心創業的環境。

