聯電11月營收創今年單月次高　宣布與美晶圓代工廠Polar簽MOU

晶圓代工廠聯電（2303）公布11月自結單月營收212.33億元，月減0.28%、年增5.91%，為今年單月次高；另公司宣布與美國晶圓代工廠 Polar簽署合作備忘錄（MOU）。

聯電累計前11月營收2182.72億元，較去年同期增加2.31%；此前公司預估第四季晶圓出貨量與第三季持平，2025年全年出貨量將達到低雙位數(low teens)成長。

另聯電今與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠 Polar簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將展開洽談，共同探索在美國本土8吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

根據MOU，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，此合作也將進一步強化美國本土的8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

