矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤　處置股上詮震盪

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI算力提升帶來挑戰，CPO（光電共封裝）技術已成關鍵解方，光通訊股王光聖（6442）於昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（4971）共同宣布策略聯盟，IET換股溢價空間達12.3%，今（５）日股價上攻230漲停價位，光聖則是震盪維持小紅格局，而上詮（3363）被列為處置股，呈現震盪小跌的格局。

光聖、IE據雙方規劃，同時增資發行新股並展開換股作業，換股比例為IET每5.1股普通股換發1股光聖普通股，以昨（４）日IET收盤價209.5元，只要1068.45元就可以取光聖一張持股，對於IET而言等於溢價12.3%，換股完成後，IET持有光聖股權1.79%、躋身前十大股東；光聖則持有IET約15.26%股權，為單一最大股東。

雙方將透過本次換股結盟，也象徵IET將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在AI資料中心及矽光子領域策略布局。

在AI算力驅動下，全球正面臨高速變革，IET擁有全球領先的MBE磊晶技術，特別是在磷化銦（InP）HBT與高速PIN／APD產品上深具優勢，光聖則是資料中心關鍵光被動元件主要供應商，透過與光聖策略合作深化產業垂直整合，IET更能直接掌握終端元件及系統對磊晶材料之規格需求，縮短研發周期、加速產品開發、快速進入市場。

而著眼於次世代共同封裝光學（CPO）技術，IET與光聖也將展開深度技術合作，IET的高品質雷射磊晶片將與光聖集團的精密光通訊技術進行最佳化匹配，為客戶提供從「長晶」到「模組」的矽光子CPO全方位解決方案，共同搶佔AI算力時代的CPO及高頻高速相關商機。

光聖被列為處置股，處期間12月1日起至16日為止，約每五分鐘撮合一次，今日股價維持在1200元平盤之上震盪，上詮同列處置股，處置期間為今（5）日至18日為止，股價在406.5元盤下震盪整理。