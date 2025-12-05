ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

一表看連續兩年打敗大盤　今年績效衝破4成6檔台股基金

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近兩年表現不俗、迭創新高，去年則逼近三成，而今年以來含息報酬率約兩成，統計台股基金績效，有18檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出38%-47%不等的含息報酬率，分別凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。

▲▼凱基投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

由Google及亞馬遜支持的AI新創公司 Anthropic有望在明年首次公開發行（IPO）；早已在AI軍備競賽佔有一席之地的OPEN AI也正在為可能成為史上規模最大IPO做準備。AI發展火熱，技術居於領先地位的台廠供應鏈大啖紅利，台股基金也進補，績效前段班今年以來更繳出領先大盤逾25%的成績單。其中，凱基台灣精五門不僅連續兩年打敗大盤，更是唯一連續兩年進入績效10強榜的台股基金，無疑是市場中的佼佼者。

理財專家觀察，凱基台灣精五門不僅近兩年成績單一騎絕塵，更在今年四月關稅戰期間展現強勢抗跌能力，應證其具備追漲抗跌實力。而其之所以能有如此突出表現，就是因為台股的AI供應鏈具有高獲利能見度，且估值水準相對較低的優勢；在AI實際需求持續暢旺的現況下，台廠作為重要供應鏈必能分到一杯羹。能精準挖掘潛力台廠的台股基金，便是投資人長線參與台股成長曲線的好機會。

凱基台灣精五門研究團隊表示，受惠AI發展，預期今年台灣GDP增長將超越去年，支撐台股獲利穩健，且明年的台股獲利年增率也有望高於今年，後市可期。而AI相關族群在股市上演獨角戲已久，明年台股獲利動能有望走向相對均衡，無論是消費性電子或表現相對疲弱的傳產，都有重見曙光的機會。總的來說，台股長線優勢明顯，投資人可以考慮透過台股主動基金參與成長紅利、共享多頭行情。

關鍵字： 台股基金AI產業投資績效凱基基金台灣經濟

【未滿16歲禁IG、TikTok】澳洲社群禁令12月10日上路

華邦電（2344）含新唐科技等子公司自結11月合併營收86.29567億元，為2022年6月、41個月新高，年增率38.7%，月增率4.91%；累計今年前11月達796.3586億元，較去年同期成長5.85%。

2025-12-05 15:31
鴻海（2317）今（5）日公告自結11月營收，金額為新台幣8443億元，月減5.74％、年增25.53％，創歷年同期最高；累計1至11月營收為7兆2369億元，年增16.63％，也創下歷年同期最高，若12月營收與11月相當，全年營收有望衝上8兆元。

2025-12-05 16:37
全球AI熱潮仍方興未艾，不過資金流向正在悄悄轉變！外媒指出，隨著人工智慧（AI）產業從早期的大型模型訓練轉向實際應用與成本優化，越來越多投資人開始放眼亞洲，尋找新一波潛力股，《彭博社》報導，台灣IC設計大廠聯發科（MediaTek，2454）正是焦點之一，欽點聯發科將成為「亞洲新星」。

2025-12-05 13:53
台股近兩年表現不俗、迭創新高，去年則逼近三成，而今年以來含息報酬率約兩成，統計台股基金績效，有18檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出38%-47%不等的含息報酬率，分別凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。

2025-12-05 14:59
近期大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，昨（4）日上漲1.3%，來到2283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲，進一步統計昨日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股。

2025-12-05 12:09
記憶體族群今（5日）匯集台股人氣，至上（8112）11月繳出亮眼成績單，股價大漲逾9%，雖台股今日交投相對清淡，惟華邦電（2344）穩坐成交王，股價在平盤上下震盪。

2025-12-05 11:13
AI算力提升帶來挑戰，CPO（光電共封裝）技術已成關鍵解方，光通訊股王光聖（6442）於昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（4971）共同宣布策略聯盟，IET換股溢價空間達12.3%，今（５）日股價上攻230漲停價位，光聖則是震盪維持小紅格局，而上詮（3363）被列為處置股，呈現震盪小跌的格局。

2025-12-05 09:59
為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，自今（114）年12月15日至明（115）年1月2日開放申請，提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為新台幣10萬元。

2025-12-05 10:22
現金多到花不完！外媒點名AI龍頭輝達（NVIDIA）最頭疼的事在帳上現金超過600億美元，為加速去化已狂撒鉅資投資科技巨頭與 AI 新創，包括 Synopsys（新思）、Nokia（諾基亞）、Intel（英特爾）以及 Anthropic，總金額達 180 億美元。公司現金多到難以消化，成為市場話題。

2025-12-05 08:53
石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元。

2025-12-05 16:12

