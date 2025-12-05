一表看連續兩年打敗大盤　今年績效衝破4成6檔台股基金

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近兩年表現不俗、迭創新高，去年則逼近三成，而今年以來含息報酬率約兩成，統計台股基金績效，有18檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出38%-47%不等的含息報酬率，分別凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。

由Google及亞馬遜支持的AI新創公司 Anthropic有望在明年首次公開發行（IPO）；早已在AI軍備競賽佔有一席之地的OPEN AI也正在為可能成為史上規模最大IPO做準備。AI發展火熱，技術居於領先地位的台廠供應鏈大啖紅利，台股基金也進補，績效前段班今年以來更繳出領先大盤逾25%的成績單。其中，凱基台灣精五門不僅連續兩年打敗大盤，更是唯一連續兩年進入績效10強榜的台股基金，無疑是市場中的佼佼者。

理財專家觀察，凱基台灣精五門不僅近兩年成績單一騎絕塵，更在今年四月關稅戰期間展現強勢抗跌能力，應證其具備追漲抗跌實力。而其之所以能有如此突出表現，就是因為台股的AI供應鏈具有高獲利能見度，且估值水準相對較低的優勢；在AI實際需求持續暢旺的現況下，台廠作為重要供應鏈必能分到一杯羹。能精準挖掘潛力台廠的台股基金，便是投資人長線參與台股成長曲線的好機會。

凱基台灣精五門研究團隊表示，受惠AI發展，預期今年台灣GDP增長將超越去年，支撐台股獲利穩健，且明年的台股獲利年增率也有望高於今年，後市可期。而AI相關族群在股市上演獨角戲已久，明年台股獲利動能有望走向相對均衡，無論是消費性電子或表現相對疲弱的傳產，都有重見曙光的機會。總的來說，台股長線優勢明顯，投資人可以考慮透過台股主動基金參與成長紅利、共享多頭行情。