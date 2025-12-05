ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

商研院台灣商業服務業景氣循環分析預測　上升指標僅剩批發及零售

▲▼商研院董事長許添財。（圖／記者林昱均攝）

▲商研院董事長許添財。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

2025年10月商業發展研究院(CDRI)商業服務業景氣循環指標系統呈現，同行指標綜合指數(CCCIS)於去年4月碰頂，到今年10月，經標準化的景氣循環綜合指數已降到-0.4379個標準差，預測到明年4月可能持續下降到-0.7782個標準差。細查各子指標的走勢，不均衡復甦除了更形分歧，下行的子指標陸續增加，也讓向衰的擴散指數(Diffusion Index)持續加大。

目前5個子指標當中，能夠維持上升的只剩「批發及零售」一枝獨秀。具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，根據政府最新發布的第三季經濟成長數據分析，也出現今年2月為高峰的新向下轉折點。雖綜合指數於今年10月仍為+0.2272個標準差，指數下降幅度也不大，卻是個值得注意的新警訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

領先指標與同行指標兩綜合指數同步下行，顯示引導商業服務業整體景氣逐步向衰的風險正在提高，殊值密切關注。

本期商業服務業景氣循環變動分析的特徵重點與政策蘊含如下：

一、 景氣循環動向特徵：

1. 整體經濟呈現「外熱更熱，內溫轉涼」，「結構性部門衰退」隱憂儼然成型。

a.今年前三季的經濟成長率，分別由Q1的5.54%，提高為Q2的7.71%再提高為Q3的8.21%。同期間，其中「淨輸出」的經濟成長貢獻度分別由4.07個百分點，提高為5.86個百分點，再提高為Q3的7.57個百分點。然而，代表內需主要項目的「民間消費」與「民間投資」等支出的成長貢獻度則相形見絀。

b.同期間，傾向內銷導向的服務業產值成長貢獻度，在Q1為1.47個百分點，Q2為1.68個百分點，Q3為2.15個百分點；相對於工業的各季成長貢獻度，Q1:3.67個百分點，Q2:6.38個百分點與Q3:5.24個百分點，亦相去甚遠。

將此經濟成長表現落差擴大的事實，對照於一直持高不下的服務業就業人口比率，明顯看出服務業生產力相對於工業(尤其AI半導體等高階電子科技業)的遲滯不前，再證之商業服務業景氣循環指標的系統性下行，更不難理解結構性部門衰退的隱憂。

2.不均衡復甦更形分歧，溫冷不一，唯下行指標個數增加，已顯現商業服務業逐步走向衰退的風險正加速提高之中。

a.同行指標5個子指標中，下行的指標已增為4個，只剩「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，持續上行，經標準化的景氣循環變動指數甚為+2.3433，但5個子指標全部的綜合指數和卻為-0.4379，顯示部門業態別的不均衡復甦分歧嚴重，下行指標也加速擴散，而有形成系統性衰退的高度風險。

b.領先指標7個子指標已有4個下行，只剩3個上行。這是此波段復甦循環裡，首見下行擴散指數超越上行擴散指數。雖目前綜合指數仍然在長期趨勢值(0)之上，但同時，領先景氣指標綜合指數已經出現向下轉折點，開始止升轉降。

3.參雜著內部結構性改變與外部衝擊因素的景氣變動正加劇中。

a.商業服務業景氣循環走勢於去年5月開始背離領先指標，止升轉降；領先指標也繼而在今年2月碰頂下行。

同行指標中的住宿餐飲業景氣，首先因缺工潮導致的人力不足與成本上漲而下行，接續下行的是服務業受僱員工人數。再者是起因於央行為抑制房價飆漲與過度集中於房地產的信用風險而陸續實施的7波「選擇性」信用管制，引發購屋者預期心理改變，導致了不動產及住宅服務業下行。

如今，連住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費也開始下行。雖仍有批發及零售一枝獨秀，但這過程可看出供給限制與政策衝擊導致的景氣維溫困難的向衰走勢。

疫情衝擊與消費者行為改變，產生低接觸經濟與零工經濟，配合數位與行動科技的發達，也使就業型態改變，明顯出現了結構性因素勞動力短缺形成的勞動市場結構轉變。

同期間，物價上漲也削弱了一般有效需求。成本上漲與需求減弱，嚴重打擊了內需市場。央行信用管制抑制了房地產的熱絡，則屬政策性外部因素，但一樣引伸抑制了總體有效需求。景氣循環同行指標因此下行，也因此背離了領先指標。

b.在領先指標系列裡，代表就業市場的「商業服務業僱員淨進入率」於今年7月轉而下行；倒置後「失業給付初次認定受理」指標，雖未下行，但步調已近乎停滯；金融市場重要指標，「商業服務業股價指數」與「金融及保險業實質GDP」雙雙於今年9月碰頂轉降；「運輸及倉儲」早在前（2023）年10月就碰頂轉降。目前仍見活絡的只有「民間實質固定資本形成」與「服務貿易收支淨額」兩指標。

c.關稅戰與淨輸出增長隱含部門別與時間差矛盾。川普對世界發動全面卻差別待遇的關稅戰與貿易談判，對我國出口貿易產生直接與間接衝擊，加上「仍然繼續談判」，以及美國以外相關國家的貿易政策改變，對我國不同產業部門更將產生大小不一與時間落差的極大不確定性風險。

例如:高科技與電子業(非半導體)受到高關稅衝擊最直接；半導體業(AI、高階晶片)暫時影響較小;傳統產業(工具機、成衣、製鞋)面臨高關稅衝擊最大。這無疑地加大了一般景氣的外熱內冷變動。

這篇報告有1萬多字，由商研院董事長許添財與帶領的團隊著作，全文可上商研院網站閱讀。

關鍵字： 商研院台灣商業服務業景氣循環分析預測　上升指標僅剩批發及零售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【殘骸散落一地】國道1號凌晨重大車禍！　「33歲駕駛亡」事發經過曝

推薦閱讀

記憶體好旺！華邦電11月營收飆41個月新高　股價重返6字頭

記憶體好旺！華邦電11月營收飆41個月新高　股價重返6字頭

華邦電（2344）含新唐科技等子公司自結11月合併營收86.29567億元，為2022年6月、41個月新高，年增率38.7%，月增率4.91%；累計今年前11月達796.3586億元，較去年同期成長5.85%。

2025-12-05 15:31
鴻海前11月營收衝破7兆元　刷歷年同期最高

鴻海前11月營收衝破7兆元　刷歷年同期最高

鴻海（2317）今（5）日公告自結11月營收，金額為新台幣8443億元，月減5.74％、年增25.53％，創歷年同期最高；累計1至11月營收為7兆2369億元，年增16.63％，也創下歷年同期最高，若12月營收與11月相當，全年營收有望衝上8兆元。

2025-12-05 16:37
AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起　彭博封「亞洲新星」

AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起　彭博封「亞洲新星」

全球AI熱潮仍方興未艾，不過資金流向正在悄悄轉變！外媒指出，隨著人工智慧（AI）產業從早期的大型模型訓練轉向實際應用與成本優化，越來越多投資人開始放眼亞洲，尋找新一波潛力股，《彭博社》報導，台灣IC設計大廠聯發科（MediaTek，2454）正是焦點之一，欽點聯發科將成為「亞洲新星」。

2025-12-05 13:53
一表看連續兩年打敗大盤　今年績效衝破4成6檔台股基金

一表看連續兩年打敗大盤　今年績效衝破4成6檔台股基金

台股近兩年表現不俗、迭創新高，去年則逼近三成，而今年以來含息報酬率約兩成，統計台股基金績效，有18檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出38%-47%不等的含息報酬率，分別凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。

2025-12-05 14:59
6檔台股ETF近一周打敗大盤　一表看含「金」量高異軍突起

6檔台股ETF近一周打敗大盤　一表看含「金」量高異軍突起

近期大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，昨（4）日上漲1.3%，來到2283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲，進一步統計昨日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股。

2025-12-05 12:09
記憶體股靠業績吸人氣！至上漲逾9%　華邦電穩坐成交王

記憶體股靠業績吸人氣！至上漲逾9%　華邦電穩坐成交王

記憶體族群今（5日）匯集台股人氣，至上（8112）11月繳出亮眼成績單，股價大漲逾9%，雖台股今日交投相對清淡，惟華邦電（2344）穩坐成交王，股價在平盤上下震盪。

2025-12-05 11:13
矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤　處置股上詮震盪

矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤　處置股上詮震盪

AI算力提升帶來挑戰，CPO（光電共封裝）技術已成關鍵解方，光通訊股王光聖（6442）於昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（4971）共同宣布策略聯盟，IET換股溢價空間達12.3%，今（５）日股價上攻230漲停價位，光聖則是震盪維持小紅格局，而上詮（3363）被列為處置股，呈現震盪小跌的格局。

2025-12-05 09:59
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，自今（114）年12月15日至明（115）年1月2日開放申請，提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為新台幣10萬元。

2025-12-05 10:22
輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

現金多到花不完！外媒點名AI龍頭輝達（NVIDIA）最頭疼的事在帳上現金超過600億美元，為加速去化已狂撒鉅資投資科技巨頭與 AI 新創，包括 Synopsys（新思）、Nokia（諾基亞）、Intel（英特爾）以及 Anthropic，總金額達 180 億美元。公司現金多到難以消化，成為市場話題。

2025-12-05 08:53
下周汽柴油估最多漲2角　俄烏情勢推升國際行情

下周汽柴油估最多漲2角　俄烏情勢推升國際行情

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元。

2025-12-05 16:12

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

借30萬被追債43萬！融資租賃亂象橫行　金管會急喊「快來申訴」

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

叫車、外送也中獎　雲端發票4筆花不到10元中百萬

資金流竄中小型股　上市櫃8檔明起列處置股

Google挑戰400萬片TPU有難度　關鍵卡在台積電

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

台灣醫療科技展　台中榮總公開鴻海協作機器人臨床成果

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366