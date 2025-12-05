商研院台灣商業服務業景氣循環分析預測　上升指標僅剩批發及零售

▲商研院董事長許添財。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

2025年10月商業發展研究院(CDRI)商業服務業景氣循環指標系統呈現，同行指標綜合指數(CCCIS)於去年4月碰頂，到今年10月，經標準化的景氣循環綜合指數已降到-0.4379個標準差，預測到明年4月可能持續下降到-0.7782個標準差。細查各子指標的走勢，不均衡復甦除了更形分歧，下行的子指標陸續增加，也讓向衰的擴散指數(Diffusion Index)持續加大。

目前5個子指標當中，能夠維持上升的只剩「批發及零售」一枝獨秀。具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，根據政府最新發布的第三季經濟成長數據分析，也出現今年2月為高峰的新向下轉折點。雖綜合指數於今年10月仍為+0.2272個標準差，指數下降幅度也不大，卻是個值得注意的新警訊。

領先指標與同行指標兩綜合指數同步下行，顯示引導商業服務業整體景氣逐步向衰的風險正在提高，殊值密切關注。

本期商業服務業景氣循環變動分析的特徵重點與政策蘊含如下：

一、 景氣循環動向特徵：

1. 整體經濟呈現「外熱更熱，內溫轉涼」，「結構性部門衰退」隱憂儼然成型。

a.今年前三季的經濟成長率，分別由Q1的5.54%，提高為Q2的7.71%再提高為Q3的8.21%。同期間，其中「淨輸出」的經濟成長貢獻度分別由4.07個百分點，提高為5.86個百分點，再提高為Q3的7.57個百分點。然而，代表內需主要項目的「民間消費」與「民間投資」等支出的成長貢獻度則相形見絀。

b.同期間，傾向內銷導向的服務業產值成長貢獻度，在Q1為1.47個百分點，Q2為1.68個百分點，Q3為2.15個百分點；相對於工業的各季成長貢獻度，Q1:3.67個百分點，Q2:6.38個百分點與Q3:5.24個百分點，亦相去甚遠。

將此經濟成長表現落差擴大的事實，對照於一直持高不下的服務業就業人口比率，明顯看出服務業生產力相對於工業(尤其AI半導體等高階電子科技業)的遲滯不前，再證之商業服務業景氣循環指標的系統性下行，更不難理解結構性部門衰退的隱憂。

2.不均衡復甦更形分歧，溫冷不一，唯下行指標個數增加，已顯現商業服務業逐步走向衰退的風險正加速提高之中。

a.同行指標5個子指標中，下行的指標已增為4個，只剩「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，持續上行，經標準化的景氣循環變動指數甚為+2.3433，但5個子指標全部的綜合指數和卻為-0.4379，顯示部門業態別的不均衡復甦分歧嚴重，下行指標也加速擴散，而有形成系統性衰退的高度風險。

b.領先指標7個子指標已有4個下行，只剩3個上行。這是此波段復甦循環裡，首見下行擴散指數超越上行擴散指數。雖目前綜合指數仍然在長期趨勢值(0)之上，但同時，領先景氣指標綜合指數已經出現向下轉折點，開始止升轉降。

3.參雜著內部結構性改變與外部衝擊因素的景氣變動正加劇中。

a.商業服務業景氣循環走勢於去年5月開始背離領先指標，止升轉降；領先指標也繼而在今年2月碰頂下行。

同行指標中的住宿餐飲業景氣，首先因缺工潮導致的人力不足與成本上漲而下行，接續下行的是服務業受僱員工人數。再者是起因於央行為抑制房價飆漲與過度集中於房地產的信用風險而陸續實施的7波「選擇性」信用管制，引發購屋者預期心理改變，導致了不動產及住宅服務業下行。

如今，連住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費也開始下行。雖仍有批發及零售一枝獨秀，但這過程可看出供給限制與政策衝擊導致的景氣維溫困難的向衰走勢。

疫情衝擊與消費者行為改變，產生低接觸經濟與零工經濟，配合數位與行動科技的發達，也使就業型態改變，明顯出現了結構性因素勞動力短缺形成的勞動市場結構轉變。

同期間，物價上漲也削弱了一般有效需求。成本上漲與需求減弱，嚴重打擊了內需市場。央行信用管制抑制了房地產的熱絡，則屬政策性外部因素，但一樣引伸抑制了總體有效需求。景氣循環同行指標因此下行，也因此背離了領先指標。

b.在領先指標系列裡，代表就業市場的「商業服務業僱員淨進入率」於今年7月轉而下行；倒置後「失業給付初次認定受理」指標，雖未下行，但步調已近乎停滯；金融市場重要指標，「商業服務業股價指數」與「金融及保險業實質GDP」雙雙於今年9月碰頂轉降；「運輸及倉儲」早在前（2023）年10月就碰頂轉降。目前仍見活絡的只有「民間實質固定資本形成」與「服務貿易收支淨額」兩指標。

c.關稅戰與淨輸出增長隱含部門別與時間差矛盾。川普對世界發動全面卻差別待遇的關稅戰與貿易談判，對我國出口貿易產生直接與間接衝擊，加上「仍然繼續談判」，以及美國以外相關國家的貿易政策改變，對我國不同產業部門更將產生大小不一與時間落差的極大不確定性風險。

例如:高科技與電子業(非半導體)受到高關稅衝擊最直接；半導體業(AI、高階晶片)暫時影響較小;傳統產業(工具機、成衣、製鞋)面臨高關稅衝擊最大。這無疑地加大了一般景氣的外熱內冷變動。

這篇報告有1萬多字，由商研院董事長許添財與帶領的團隊著作，全文可上商研院網站閱讀。