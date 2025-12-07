iPhone危機！蘋果爆數10高層離職潮　賈伯斯辭世來最大重組

▲蘋果高階主管離職潮，市場觀察iPhone產銷是否受到影響。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

iPhone製造出現新麻煩！蘋果公司（Apple）近期爆發高層離職潮，光是過去一年內就有數十名主管出走，其中不乏重量級人物，堪稱創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2011年辭世以來最大規模的高層重整，外界憂心此舉可能衝擊iPhone的全球主導地位。

根據《華爾街日報》、《金融時報》、《彭博》等多家外電報導，已知將離任的包括環境、政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson，以及總法律顧問Kate Adams，預計皆於2026年正式退休。此外，負責人工智慧的資深副總裁John Giannandrea亦已宣布即將離職，而設計負責人Alan Dye則於日前遭Meta挖角，與設計總監Billy Sorrentino一同跳槽。

在營運與財務領域，擔任蘋果營運長27年的Jeff Williams與財務長Luca Maestri亦相繼表態將於未來1至2年內卸任。

AI部門主管帶槍投靠，百人跳槽Meta

AI部門更出現人員出走潮，據報導，AI基礎模型主管Pang Ruoming已帶領約百名工程師跳槽Meta，而Siri搜尋與機器人技術領域的主管也相繼離職。

市場關注這波離職潮是否與蘋果執行長Tim Cook的接班計劃有關。《彭博》指出，Cook可能於2026年退休，現年65歲的他自2011年接掌執行長以來，已將蘋果市值從約3,500億美元推升至4兆美元。現任硬體工程資深副總裁John Ternus被視為潛在接班人選，其主導iPhone、iPad與Mac等裝置開發，技術背景受到高層重視。

針對重要職位接替人選，蘋果已宣布將由Meta法務長Jennifer Newstead於2026年接任總法律顧問，並整合原環境政策職務。設計部門將由資深設計師Stephen Lemay接手，AI部門則由前Google與微軟AI主管Amar Subramanya接任。

《華爾街日報》亦指出，近期有多位蘋果工程師與設計師跳槽至OpenAI，但相關數據主要來自LinkedIn使用者個人資料，並不足以反映整體人力狀況。據市場研究估算，蘋果目前全球員工總數仍維持約16.4萬人，整體人力結構尚稱穩定。

儘管本輪高層變動引發市場關注，但分析人士指出，蘋果一向具備完善的接班制度與技術儲備，能夠在轉型與創新過程中維持組織穩定。回顧歷史，蘋果多次面對外界質疑，仍能憑藉產品與生態系優勢維持全球科技領導地位。

賈伯斯早曾點破「離職等於危機」的迷思

《Apple Insider》指出，早在1997年，賈伯斯重返蘋果時就曾表示：「有些人7年都沒貢獻，但一離職，媒體就寫得好像公司明天就要倒。」如今蘋果雖然面臨高層震盪，但接班計劃明確，後續人選也已陸續補位，顯示公司仍有穩健運作的機制。

雖然外界不免憂心iPhone地位是否動搖，但觀察人士普遍認為，這家科技巨頭仍有強大的戰略韌性與接班體系，重點將落在未來兩年內能否成功轉型、迎戰AI時代。