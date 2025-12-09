ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

▲▼華航董事長高星潢。（圖／記者高兆麟攝）

▲華航董事長高星潢（左）與UND Aerospace飛行學校CEO Chuck Pineo（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／鳳凰城報導

中華航空（2610）董事長高星潢日前前往其母校鳳凰城UND Aerospace飛行學校參訪，身為華航第一期培訓機師，他也特別重返上課環境，了解最新訓練進度，更勉勵正在當地受訓的培訓機師，高星潢也說，其實經營企業，就像駕駛一架更大的飛機，當年的機師訓練及經歷，也對他在管理公司上有很大的幫助。
 
華航自 1988 年起便與 UND Aerospace 飛行學校合作，至今已培育超過兩百名優秀機師，是華航長期深耕飛行訓練的重要夥伴。董事長高星潢期勉學員們保持對天空的熱情與紀律，「機師的起點往往來自這些看似平凡的教室與機庫，日復一日為守護飛行夢想堅持不懈，你們的刻苦堅持，都會化成未來守護旅客的力量。」學員們也紛紛與董事長分享受訓故事，氣氛溫暖而勵志。

▲▼華航董事長高星潢。（圖／記者高兆麟攝）

▲華航董事長高星潢指著當年結訓照中的自己。（圖／記者高兆麟攝）

高星潢當日參訪致詞時，學校也特別找出他當時受訓時結訓的照片，高星潢身為華航第一期培訓機師，於35年前結訓，從空服員轉任機師，再從機師職務進入管理階層最後擔任董事長，更創下航空業傳奇，當天也親自試飛模擬機，重溫當年受訓時光，不過看到當時照片中27歲的自己，他也笑說和現在有些不同，差點就認不出自己了，更自嘲因為飛機飛得快，所以頭髮也掉得快，至於照片中其他同期學員，高星潢則感嘆，當年同學都已經退休了。

▲▼華航董事長高星潢。（圖／記者高兆麟攝）

▲華航董事長高星潢。（圖／記者高兆麟攝）
 
至於擔任機師經歷對現在管理航空公司有何幫助，高星潢則笑說，其實當過機師，對他現在經營華航幫助很大，因為經營華航，就像駕駛一架更大的飛機，所有的員工則都是他的機組成員，他要像機長一樣帶領整個團隊來達成目標。

高星潢更說，機師訓練時，有所謂被動式飛安和主動式飛安，被動式飛安就是就是當飛機遇上狀況時，機師要如何應對，這在企業管理上，就像是遇到突發事件，該如何應變，以及調度團隊協作，至於主動式飛安，則是要讓飛機在遇到危險前，就要避免陷入危險的狀況，這在經營公司上，就好比提前規劃與準備應對未來的挑戰。

▲▼華航董事長高星潢。（圖／記者高兆麟攝）

▲華航董事長高星潢飛模擬機。（圖／記者高兆麟攝）

UND Aerospace Foundation 成立於 1968 年，其中鳳凰城分部自 1995 年起發展完善的初級飛行訓練體系，提供從私人駕駛執照、儀器飛航、商用駕駛執照、飛行教練執照等課程，並同時具備 FAA 核發之修護工廠執照。UND Aerospace 飛行學校以卓越的飛行教師陣容與低機齡、全數位儀表的先進機隊聞名，目前鳳凰城校區有逾 130 名教師，平均飛行時數超過 1,100 小時，軟硬體設備與師資在飛行學校評鑑中名列前茅，也吸引多家航空公司合作。

