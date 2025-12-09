主動式台股ETF夯　一表看5檔受益人數突破45萬人創高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加2.3萬人，統計總人數來到45萬3272人，已連續第8周創下新高，市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF加入，投資人不妨把握投資機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對 AI 泡沫化的疑慮暫時緩解，AI 不是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。而年底消費旺季與降息預期交織，對後續行情可期待。操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，經過一段時間的高檔修正，多數產業族群股價已回落至較為合理的評價區間，尤其具備獲利成長性、產品需求明確或受科技趨勢推動的領域，其中長期投資價值反而因修正而提升。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。

