主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

11月投資人定期定額戶數個股最多為台積電，第二～五名個股分別兆豐金（2886）2萬8328戶、玉山金（2884）2萬8097戶、鴻海（2317）2萬3136戶，以及中信金（2891）1萬8194戶。

儘管AI泡沫雜音不斷，但大型電子權值股鴻海、台達電（2308）都是呈現增加態，單月分別增加1900多戶、700多戶，值得注意，廣達躋下台泥（1101），成定期定額個股新面孔。

至於11月投資人喜愛ETF前20強名單依然不變，0050分割後，單月大增逾5.1萬戶，來到65.12萬戶新高，第二～五名ETF分別元大高股息（0056）28萬615戶、國泰永續高股息（00878）27萬2640戶、富邦台50（006208）24萬684戶，以及群益台灣精選高息（00919）11萬7784戶。

由於高配息ETF吹起降息風，投資也有退潮的現象，00878定期定額戶數從10月28萬2657，下滑到11月27萬2640戶，投資人數減少1萬戶，從ETF定期定額排行榜排名第二，退居第三名，而第五名群益台灣精選高息（00919）投資戶數從10月13萬261戶，降至11萬7784戶，減少1萬2477戶左右。

台股主動式ETF投資熱度直線升温，主動統一台股增長（00981A） 在9月首度進前20大ETF定期定額排行榜，11月名次上升到14名，投資戶數增至2萬1333戶，單月成長率飆28%。

至於0052扣款戶數也從前一個月1萬2092戶，提高至11月的1萬4927戶，成長23%，名次提升1名。