ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

▲▼ 11月定期定額投資。（圖／記者巫彩蓮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

11月投資人定期定額戶數個股最多為台積電，第二～五名個股分別兆豐金（2886）2萬8328戶、玉山金（2884）2萬8097戶、鴻海（2317）2萬3136戶，以及中信金（2891）1萬8194戶。

儘管AI泡沫雜音不斷，但大型電子權值股鴻海、台達電（2308）都是呈現增加態，單月分別增加1900多戶、700多戶，值得注意，廣達躋下台泥（1101），成定期定額個股新面孔。

至於11月投資人喜愛ETF前20強名單依然不變，0050分割後，單月大增逾5.1萬戶，來到65.12萬戶新高，第二～五名ETF分別元大高股息（0056）28萬615戶、國泰永續高股息（00878）27萬2640戶、富邦台50（006208）24萬684戶，以及群益台灣精選高息（00919）11萬7784戶。

由於高配息ETF吹起降息風，投資也有退潮的現象，00878定期定額戶數從10月28萬2657，下滑到11月27萬2640戶，投資人數減少1萬戶，從ETF定期定額排行榜排名第二，退居第三名，而第五名群益台灣精選高息（00919）投資戶數從10月13萬261戶，降至11萬7784戶，減少1萬2477戶左右。

台股主動式ETF投資熱度直線升温，主動統一台股增長（00981A） 在9月首度進前20大ETF定期定額排行榜，11月名次上升到14名，投資戶數增至2萬1333戶，單月成長率飆28%。

至於0052扣款戶數也從前一個月1萬2092戶，提高至11月的1萬4927戶，成長23%，名次提升1名。

關鍵字： 台股定期定額ETF台積電投資趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【見義勇為】苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底！　10路人秒變「人肉千斤頂」救人

推薦閱讀

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

2025-12-10 12:41
一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

2025-12-10 00:05
LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

電子支付夯翻天！LINE Pay 推出 LINE Pay Money 後用戶申請潮爆發，官方證實，目前開通用戶數已突破百萬人次。不過也因為申請人數激增，導致客服進件量暴增，人工審核時間拉長至約5個工作天。此外，不少網友關心的便利商店支付問題，LINE Pay 也透露，7-ELEVEN 目前尚未開通 LINE Pay Money 付款，建議改用LINE Pay原綁定的信用卡付款。

2025-12-10 10:56
PCB概念股業績撐腰！尖點觸漲停　金居出關首日急拉8%

PCB概念股業績撐腰！尖點觸漲停　金居出關首日急拉8%

上市櫃營收預計今（10日）前完成公告，台股資金在具有業績題材個股上流竄，PCB概念股鑽針廠尖點（8021）股價觸及151.5元漲停價，電解銅箔廠商金居（8358）今解除分盤限制，恢復正常交易，股價早盤一度大漲逾8%。

2025-12-10 10:37
馬斯克「太空AI」題材加持！　元晶連續2天漲停

馬斯克「太空AI」題材加持！　元晶連續2天漲停

特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖題材加持，元晶（6443）延續昨（9）日強勁走勢，開盤跳高直接拉上16.5元漲停鎖死，接近十點左右，漲停委買張數仍有2.5萬多張，中低價太陽能族群聯合再生（3576）、茂迪（6244）跟進反攻，股價漲幅分別逾5%、4%。

2025-12-10 10:13
SK海力士爆赴美掛牌抬身價　縮小與美光、台積電估值差距

SK海力士爆赴美掛牌抬身價　縮小與美光、台積電估值差距

韓國記憶體大廠 SK海力士（SK Hynix）傳出正評估赴美掛牌可能性。公司今（4）日在提交給主管機關的文件中證實，正「檢視各種提升企業價值的方式」，其中包含以庫藏股方式赴美上市，但目前尚未有任何定案。消息曝光後，再度引發市場關注其是否將追隨美國同業，藉美國資本市場補上估值差距。

2025-12-10 09:54
抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

儲存、網通及 AI 運算整合解決方案提供商威聯通科技( 7805)於10日至12月12日開始公開申購，公開申購股數計607張，公開申購承銷價為558元，12月16日將公開抽籤，若以今9日收盤價764元計算，一張價差高達20.6萬元。

2025-12-10 06:00
57萬股民揪心　00940配0.045元盤中貼息

57萬股民揪心　00940配0.045元盤中貼息

受益人數57.7萬人、月配息元大台灣價值高息（00940）於今（10）日除息，每股配發0.045元，持有一張能領息45元，較前一次配息0.04元，提高0.005元，配息發放為明（2026）年1月2日，昨（9）日收盤價9.26元，除息參考價9.21元，股價於平盤附近游走，最高一度來到9.23元，填息率約44%。

2025-12-10 10:28
主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

2025-12-10 13:12
瘋搶黃金！泰最大交易商營收飆近5兆　超車國家全年支出預算

瘋搶黃金！泰最大交易商營收飆近5兆　超車國家全年支出預算

黃金交易風潮持續延燒！泰國最大黃金交易公司華生行（Hua Seng Heng）執行長塔那叻．帕薩翁（Tanarat Pasawongs）表示，受到金價創新高與民眾瘋搶黃金影響，今年該公司營收可能飆上5兆泰銖（約新台幣4.91兆元），創下歷史新高。

2025-12-10 12:25

讀者迴響

熱門新聞

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

王品集團宣布明年調薪最高10%　招募逾1200人

散裝新船訂單暴跌創2020年以來低點　波及前11個月運力減54%

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

PCB報喜！金居處置明出關 　11月營收刷46個月新高

華邦電爆59萬張巨量居人氣王！　10月獲利賺爛、年增逾394倍

退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366