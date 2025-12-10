台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 11 月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，為史上第3高，惟較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電11月營收。（圖／翻攝公司官網）

台積電累計2025年1至11月營收約為新台幣3兆4,740億5,100萬元，較去年同期增加了32.8%。

台積電日前釋出對第四季財測，台積電預期，第四季營收以美金計，預計落在322億至334億美元之間，相較第二季略減約1％，若以美元兌新台幣1比30.6元計算，台積電預期第四季毛利率有望達59%至61％，營利率則落在49％到51％之間。

台積電指出，第四季毛利率以中位數計算將提高50個基點至60%，主要因匯率更有利，且部分被海外員工成本稀釋持續影響。雖然海外員工成本仍然較高，但由於公司整體規模擴大，預期2025年下半年海外廠產能提升帶來的毛利率稀釋約為2%，全年預估介於1%至2%，低於之前的2%至3%。

台積電董事長魏哲家日前也表示，基於強勁的AI需求，預期台積電今年全年的營收年成長約會落在30％中位數。

台積電今日終場收在1505元，上漲25元，漲幅1.69％。