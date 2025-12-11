台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，跌幅0.05％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下指數翻紅漲167.29點刷28568.02點新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1510元，漲幅0.67％，台積電漲15元至1515元秒填息；鴻海（2317）上漲0.5元至234元；聯發科（2454）下跌15元至1445元；廣達（2382）上漲2.5元來到295元；長榮（2603）維持平盤至179元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲497.46點或1.05％，收在48057.75點；標準普爾500指數上漲46.17點或0.67％，收6886.68點；那斯達克指數上漲77.67點或0.33％，收在23654.16點；費城半導體指數上漲94.98點或1.29％，收7467.49點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48057.75
|▲497.46
|▲1.05%
|S&P500
|6886.68
|▲46.17
|▲0.67%
|NASDAQ
|23654.16
|▲77.67
|▲0.33%
|費城半導體指數
|7467.49
|▲94.98
|▲1.29%
資料來源：證交所
讀者迴響