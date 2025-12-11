ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，跌幅0.05％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下指數翻紅漲167.29點刷28568.02點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1510元，漲幅0.67％，台積電漲15元至1515元秒填息；鴻海（2317）上漲0.5元至234元；聯發科（2454）下跌15元至1445元；廣達（2382）上漲2.5元來到295元；長榮（2603）維持平盤至179元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲497.46點或1.05％，收在48057.75點；標準普爾500指數上漲46.17點或0.67％，收6886.68點；那斯達克指數上漲77.67點或0.33％，收在23654.16點；費城半導體指數上漲94.98點或1.29％，收7467.49點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 48057.75 ▲497.46 ▲1.05%
S&P500 6886.68 ▲46.17 ▲0.67%
NASDAQ 23654.16 ▲77.67 ▲0.33%
費城半導體指數 7467.49 ▲94.98 ▲1.29%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

