快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌375.98點，以28024.75點作收，跌幅1.32％，成交量5178.1億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌15.5點開出，指數開低走低，盤中最高達28568.02點，最低27984.19點，終場收在28024.75點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1470元，跌幅2％；鴻海（2317）下跌7.5元至226元；聯發科（2454）下跌65元至1395元；廣達（2382）下跌4.5元來到288元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。

今天漲幅前5名個股為建碁（3046）上漲4.9元，漲幅10％；中福（1435）上漲2.4元，漲幅10％；志聖（2467）上漲22元，漲幅9.95％；隴華（2424）上漲3.85元，漲幅9.92％；大眾控（3701）上漲3.1元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌6.3元，跌幅9.83％；波力-KY（8467）下跌15.5元，跌幅9.63％；惠特（6706）下跌10元，跌幅8.47％；東台（4526）下跌2.7元，跌幅8.42％；合勤控（3704）下跌2.95元，跌幅8.27％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 建碁（3046） 53.9 ▲4.9 ▲10.0％ 中福（1435） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 志聖（2467） 243.0 ▲22.0 ▲9.95％ 隴華（2424） 42.65 ▲3.85 ▲9.92％ 大眾控（3701） 34.35 ▲3.1 ▲9.92％

資料來源：證交所