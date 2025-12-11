快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌375.98點，以28024.75點作收，跌幅1.32％，成交量5178.1億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌15.5點開出，指數開低走低，盤中最高達28568.02點，最低27984.19點，終場收在28024.75點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1470元，跌幅2％；鴻海（2317）下跌7.5元至226元；聯發科（2454）下跌65元至1395元；廣達（2382）下跌4.5元來到288元；長榮（2603）上漲1.5元至180.5元。
今天漲幅前5名個股為建碁（3046）上漲4.9元，漲幅10％；中福（1435）上漲2.4元，漲幅10％；志聖（2467）上漲22元，漲幅9.95％；隴華（2424）上漲3.85元，漲幅9.92％；大眾控（3701）上漲3.1元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌6.3元，跌幅9.83％；波力-KY（8467）下跌15.5元，跌幅9.63％；惠特（6706）下跌10元，跌幅8.47％；東台（4526）下跌2.7元，跌幅8.42％；合勤控（3704）下跌2.95元，跌幅8.27％。
