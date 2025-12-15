Switch 2賣翻、Sony創新高！投資日股ETF誰最賺？00949含金量完勝

財經中心／綜合報導

日股今年多頭氣勢，展望後市，在經濟復甦、企業轉型及政策助攻「三重利多」加持下，長線行情持續看好，哪些類股最具吸引力？聞名全球的三大日系龍頭，豐田汽車、Sony與任天堂，不僅是日本經濟領頭羊，更具深厚的全球競爭力，後市表現可期。觀察市面日股ETF，復華日本龍頭 (00949) 對這三王布局最為積極，權重居冠，可望成為最受惠的標的。

豐田：短空長多，機器人與性能車雙軌轉型

儘管受關稅衝擊，豐田第二季（7～9月）營業利益恐年減25%，但身為全球車業霸主，依然展現了強大的護城河優勢與強烈的轉型企圖。在產品面，豐田近日發表GR GT原型車、GR GT3原型車及Lexus LFA Concept三款新世代跑車，展現高階研發實力。

長遠戰略佈局上，豐田更在「2025 世界機器人峰會」展出全新研發成果，包括新一代夥伴機器人ELEY、院內搬運機器人、對話型機器人與工廠自動化組裝系統，完整呈現橫跨家庭、醫療至製造的技術實力，開創超越汽車產業的新成長模式。因此，即使短期財報承壓，一旦轉型效益顯現，豐田可望上演「王者回歸」。

任天堂：Switch 2賣爆，獲利暴增270%

任天堂迎來史上最強勁的成長期。新世代主機自6月上市以來買氣爆棚，截至 9 月全球銷量已突破1,036萬台，帶動第二季淨利暴增逾270%、營收年增逾 90%。任天堂並同步上修全年財測，營收目標調高至2.25兆日圓，將首度突破 2兆大關；營業利益與淨利亦分別上調近16%與17%，Switch 2年度出貨預測更提升至1,900萬台。

展望後市，年末旺季帶動Switch 2套組在日本掀起搶購潮，加上明年Switch 2 版《集合啦！動物森友會》蓄勢待發，市場預期任天堂2026年營運有望再創高峰。

Sony：雙引擎發威，獲利挑戰歷史新高

科技巨擘Sony亦傳出捷報，受惠於美國關稅衝擊低於預期，加上半導體與娛樂「雙引擎」強勢驅動，第二季營收與獲利雙雙刷新歷史同期新高，全年營業利益預測同步上調8%，至1.43兆日圓。

營運方面，身為全球CMOS龍頭，Sony憑藉高階手機感測器獲利豐厚，隨著新款2億畫素AI堆疊式感測器「LYTIA 901」量產，市占版圖有望再擴大；娛樂事業則在《鬼滅之刃：無限城篇》及音樂串流成長助攻下，獲利貢獻顯著。遊戲業務亦屬穩健，PS5主機第二季售出390萬台，優於去年同期，新作《Ghost of Yotei》首月銷量即破300萬套。憑藉先進影像技術與強勢內容IP優勢，Sony未來獲利有望持續挑戰新高。

鎖定「日本三王」 00949權重32.4%居冠

若投資人希望一次掌握上述三家日本世界級企業的成長動能，可透過日股ETF 進行布局。包含復華日本龍頭（00949）、富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）等皆有納入。其中，00949因專注於日本最具代表性的30檔大型龍頭企業，對三王的配置最為集中。

CMoney資料顯示（截至11/26），00949對豐田、Sony與任天堂的合計權重高達32.4%，居日股ETF之冠。第二名的富邦日本（00645）也僅7.3%，其他如半導體或高股息主題ETF則未持有這三檔。

展望未來，一旦豐田營運回穩，Sony與任天堂業績也持續創高，成分股含金量最高的 00949，後市表現值得期待。