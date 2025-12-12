輝達H200恢復對中出口　美系外資看好台積電受益AI GPU代工需求

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

就在美國同意輝達H200晶片恢復對中國出口後，市場也關注中美關係是否出現緩和。但其中最受關注的是，若交易條件放寬，中國業者是否可能重新將 AI GPU 代工訂單交回台積電（2330），對此美系外資在最新研究報告指出，若中國 AI GPU 代工需求真正落地，將成為台積電的重要增量動能，因此維持「增持」評等並重申台積電為「首選股」，目標價定在新台幣 1688 元。

美系外資分析，目前投資人最關心兩大問題：中國 AI GPU 是否真的具有出口空間，以及台積電能否成為最終代工方。調研顯示，中國本土晶片廠正透過下調算力、聚焦 AI 推理場景來符合出口規範；部分業者如壁仞科技也採用台積電製程，並以 LPDDR 取代 HBM，使台積電具備承接訂單的技術條件。

美系外資也指出，輝達 B40 在中國市場銷售不如預期，主因性價比不高，反而提升本土晶片與台積電合作的空間。目前中國 AI 推理市場主要依賴三類產品：5090 遊戲顯卡、改良版 Hopper，以及本土自研 AI 晶片。隨著 LME 衛星、AI 大模型等需求成長，推理晶片需求有望加速，使台積電在先進製程的優勢更加明顯。

至於台積電若為中國 AI GPU 代工，中國本土晶圓代工產能是否可能被擠壓。美系外資則認為，中芯國際仍具備技術與產能優勢，可維持核心市占；但華虹半導體可能承受更大壓力，尤其關聯公司 HLMC 的 7nm 業務競爭力較弱，可能成為首批受到衝擊的業者。