AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後 反駁稱「如期推進」

甲骨文和博通的業績表現引發投資者擔憂，美股周五（13日）AI股巨震，其中甲骨文連挫2個交易日，市場更傳出甲骨文的OpenAI資料中心完工延後， 惟根據《CNBC》報導，甲骨文反駁此說法，表示「完工本來就在 2028 年而不是 2027 年。」

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」 股民樂觀情緒高漲

《路透》12日報導，儘管人工智慧(AI)泡沫的擔憂給全球市場蒙上了一層陰影，但台灣科技股的漲勢卻鮮有放緩的跡象，這凸顯了台灣本土投資者對人工智慧結構性優勢的信心，而這些優勢可能被外國投資者所忽視。

IET-KY盤中股價寫新天價 自結10月每股賺0.78、轉虧為盈

磊晶廠IET-KY （英特磊、4971）在12日股價盤中寫下278元新天價，惟股價波動大，達公布注意交易資訊標準，公司今（13日）公布自結10月單月每股稅後盈餘（EPS）0.78元，與去年同期相較轉虧為盈，且賺贏前3季。

中國瘋搶H200晶片！ 外媒曝輝達考慮擴產

《路透》報導，兩位知情人士透露，NVIDIA(輝達）已告知中國客戶，由於訂單超過了目前的產能，正在評估增加其 AI晶片H200的產能。

MSI入選《Forbes》全球最佳雇主 打造支持專業成長卓越職場環境

全球電競與高效能運算領導品牌 MSI微星科技今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。

年底旺季行情加持 大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

聯準會宣布降息，金融市場不確定因素消失，台股重返2萬8千點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，聯準會如預期降息一碼，且將以每月400億美元買進國庫券，有助於提升市場資金活水，台股則在降息消息塵埃落動後，近日出現高檔震盪，由於時間日趨接近年底，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。

廣運旗下金運發表2.5MW超大型液冷CDU 目標明年申請公發興櫃

廣運集團（6125）子公司金運科技12日舉辦年度產品發表會，正式揭露金運科技在 AIDC（AI Data Center）布局的最新成果，不僅推出台灣首批自主研發的 2.5MW 超大型液冷 CDU（Cooling Distribution Unit），並同步公布已完成 AIDC 全球策略合作夥伴整合、目標於 2026 年申請股票公發興櫃。

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」 短期違約評等降至F3

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）近日發布最新評等報告，將日月光投資控股（3711）及其子公司日月光半導體的評級持續列為「BBB」，不過信評展望自「正面」下修為「穩定」，顯示評等上調的機率減少。此外，短期發行人違約評等也遭調降，從「F2」降至「F3」，反映資本支出增加導致財務彈性下降。

海事保險專業Sedgwick設台灣公司 總經理陳竑一擁AAA理算人資格

「國際海事保險專業顧問公司Sedgwick Global Specialty - Marine Adjusting昨(11)日與今日在台北舉辦兩天的海事理賠諮詢專業研討會，邀請來自新加坡、中國大陸、香港及台灣的航運、保險及理賠專業人士，共同探討產業趨勢並促進跨區域交流，今日晚間在國泰萬怡酒店舉辦公司成立慶祝酒會。

普發1萬元逾325萬人未領取！ 數發部公布「登記入帳最多人選」

政府普發現金1萬元政策自11月12日上路，根據數發部統計至12月10日止，仍有325萬4639人未領取，數發部提醒未領取者可以上官方網站 10000.gov.tw 完成登記，一步到位輕鬆領。