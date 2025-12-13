IET-KY盤中股價寫新天價　自結10月每股賺0.78、轉虧為盈

▲IET-KY日前宣布與光聖進行股份交換，攜手搶食 CPO商機，帶動股價走揚。（圖／翻攝櫃買中心重大訊息）
記者陳瑩欣／台北報導
磊晶廠IET-KY （英特磊、4971）在12日股價盤中寫下278元新天價，惟股價波動大，達公布注意交易資訊標準，公司今（13日）公布自結10月單月每股稅後盈餘（EPS）0.78元，與去年同期相較轉虧為盈，且賺贏前3季。
IET-KY在昨（12日）終場以下跌1元或0.37%、270元作收，但早盤一度創下278元的歷史新高。
IET-KY在歷經連6季虧損後，已連2個季度獲利，第2季EPS為0.84元、第3季EPS為 0.75元，累計前三季獲利較去年同期轉虧為盈，EPS為0.09元。
IET-KY日前公布10月營收1.02億元，創下近年來單月新高，較去年同期成長78.95%，今公布10月單月稅後盈餘3100萬元，EPS為0.78元。
由於AI 與光通訊產業快速發展，對高速磊晶材料需求大增，加上IET-KY與光通訊大廠光聖（6442）在本月4 日宣布進行股份交換攜手搶食 CPO（共同封裝光學）商機，雙方合作案點燃了市場追價買盤，統計IET-KY本月漲幅高達35%。
