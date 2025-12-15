台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股震盪，ETF除息秀遇亂流。採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。不過也將在本周除息的群益台灣精選高息（00919）、元大高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）帶量翻紅，狂吸人氣。

00936投資組合權重前10名依序為：京元電子（2449）8.38%、群聯（8299）6.98%、漢唐（2404）6.36%、文曄（3036）5.24%、聚陽（1477）4.56%、仁寶（2324）3.82%、大同（2371）3.7369%、群益證（6005）3.64%、長榮航（2618）3.57 %、裕民（2606）3.45%。

00962投資組合權重前10名依序為：鴻海（2317）8.1%、東元（1504）7.21%、緯創（3231）6.67%、聖暉（5536）4.91%、亞德客-KY（1590）4.63%、廣達（2382）4.08%、華碩（2357）3.58%、遠傳（4904）3.1%、技嘉（2376）3.09%、士電（1503）3%。

00919預計明日除息，今為最後買進日，盤中湧逾7.5萬張成交量平盤震盪，表現抗跌，00713、00915也力撐在盤面之上，為3檔表現有撐的標的。

