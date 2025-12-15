聯博00984D明年1／12開募　非投等債主動式ETF再添新兵

▲聯博非投等債主動式ETF明年1月開募。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣最大主動非投資等級債券基金公司聯博投信，推出全新主動式非投資等級債券ETF（00984D），該檔基金以已開發國家非投資等級公司債為核心，為投資人追求收益與成長機會。每股發行價格定為10元，並採每月配息機制，將於明（2026）年1月12日至16日展開募集。

近期美國諸多經濟數據走弱，包括勞動市場與消費者信心下滑；同時，關稅政策推升進口商品通膨，物價雖趨穩但通膨壓力猶存，聯博預期2026年美國將延續今年的低速成長格局。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，觀察過去逾40年的走勢，非投資等級債券在低速成長的環境反而展現潛力。年化報酬率約8.5%，優於美股的5.8%。除此之外，非投等債長期的波動度約為美股的6成、台股的4成4，具備較佳的防禦力。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，非投資等級債市涵蓋許多知名跨國企業，但個別表現差異大。被動式非投等債ETF，因侷限於特定天期或信評指標，只能定期調整持債，可能錯失挖掘明日之星6或是被迫持有某些違約風險較高的債券，導致表現可能相對落後。反觀主動型ETF由於不受限追蹤指標，因此可隨時視企業體質、市場變化與長期趨勢靈活調整持債配置，在掌握機會的同時管理風險。

00984D聚焦違約率較低的BB與B級非投等債，並擇優選擇基本面相對穩健的CCC級債種、或參與挖掘明日之星的潛在機會。依市況主動調整多元產業，或酌量納入投資等級債券，主動策略操作彈性高。

00984D由美國在地團隊直接操盤，零時差掌握市場動態、即時參與新債發行，加上聯博集團在全球管理非投債的龐大資產規模優勢，在市場擁有更強大的議價實力。

