明年台股聚焦AI、國防兩大主題　00993A搶搭主動式ETF募集熱潮

▲▼安聯投信。（圖／安聯投信提供）

▲安聯投信第二檔台股主動式ETF明年1月13日開募。（圖／安聯投信提供）


記者巫彩蓮／台北報導

台股近年表現亮眼，2023、2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來迄今也有超過兩三成漲幅；接下來，台股的機會在哪？安聯投信投資長張惟閔表示不妨可觀察國際投資向，建議可聚焦AI、國防這兩個領域。

先就資金面，張惟閔表示，首先當然是AI，雖然AI講了好幾年，但AI確實仍是接下來市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商資本支出金額，2026年相較今年會持續成長，除此之外，包含OpenAI正在積極的布局其運算競爭力、各國也積極在布局主權AI，這些都會是AI題材持續成長需求來源。

AI接下來還是全球資本支出很重要的領域，台灣很大機會還是在AI。這是一個全新市場，而且是跟現在的筆電、手機等是相輔相成、不會是互相替代。因此AI發展也將幫助消費性電子市場的進化。同時AI伺服器也是一個新的領域，雖然市場積極布局AI資料中心，但傳統的伺服器市場也不會消失，因此這個需求是新的。

另外是AI規模相當龐大。張惟閔表示，如果只採用AI相關硬體的規模，到2030年預期將來到4500億元，將成為智慧手機以外的另一個主要硬體市場，年複合成長率36%。此外，AI伺服器目前是一個接近寡佔的市場，但企業為了要儲備AI世代競爭力，不管價格多高都還是會持續建置相關基礎建設，這也有助台灣供應鏈能有較高的毛利率在AI相關的產品上。

此外AI現在已經升級成國安等級的議題了，每個國家都想要確保國內生產能力、要有自己的資料中心等，這也代表台灣作為非紅供應鏈，將持續是歐美日等信賴的合作夥伴。

張惟閔表示，如今AI已經不只是高速運算晶片、先進製程了。AI晶片的運算能力持續擴張，產品規格不斷提高，除了先進製程、伺服器，我們更看到相關次產業在配合AI規格提升、新機會也不斷出現。

另一個資金去處，張惟閔則是點名國防，從俄烏戰爭爆發至今，全球地緣政治風險持續升高，歐洲過去依賴美國協助防衛，然而美國總統川普態度相當明確：自己的國防要自己付錢，因此持續要求盟國提高國防支出。

根據相關資料顯示，像北約峰會也通過將國防支出大幅上調至GDP的5% (目前為2%)，5%目標中的3.5%須完全透過核心國防支出來實現，包括軍隊與武器等項目，其餘1.5%則可用於「與國防相關的支出」。

張惟閔表示，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到2029年複合成長率北約就可以達到14%，2029年國防支出金額接近2024年的兩倍；而這些地區或國家2029年國防支出預計來到2.5兆美元，有望成為未來幾年政府支出中很大一個成長領域。

安聯投信首檔主動式安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）之後，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）重磅登場，為台灣市場再添生力軍，此為安聯投信正式跨足參與主動式ETF的第二發，將於明年1月13日至16日展開募集。

美股昨（15）日重挫，引發大型電子股殺機，今（16）日台積電（2330）跌幅逾1%，鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾2%，台股盤中殺511.27點來到27356.17點，逼近季線27300點，法人緊盯。

2025-12-16 11:39
英特爾再度強化與華府的政策連結。根據外媒綜合報導，英特爾13日宣布，延攬美國總統Donald Trump經濟幕僚、白宮國家經濟委員會（NEC）副主任 Robin Colwell，出任公司政府事務主管，負責統籌與美國政府、國會及監管機構的溝通事務。此項人事布局，正值美國政府日前取得英特爾10%持股後，引發市場高度關注。

2025-12-16 11:57
科技股因AI題材降溫熄火，台股指數盤中挫逾511點不到，一度陷入27300點季線保衛戰，不過證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）盤中股價雙創新高，成為撐盤要角。

2025-12-16 11:46
上市櫃3檔今（16）日列處置股首日，記憶體飆股華東（8110）因改採分盤交易20分鐘人工撮合，早盤量能急凍下跌近8%，未再擠進成交排行前十強，股價表現是3檔處置股中最弱。

2025-12-16 09:56
隨著人工智慧（AI）基礎設施投資升溫，相關科技股卻遭遇資金面質疑與市場拋售。美股本週一（16日）盤面中，甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）與CoreWeave三家AI重點企業股價再度下跌，延續上週跌勢，引發市場對「AI泡沫」及資本支出回報的高度關注。

2025-12-16 09:53
採季配息、受益人數逾128.3萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）於今（16）日除息，每股配發0.54元，昨（15）日收盤價22.19元，除息參考價21.65元，受大盤修正拖累，股價在盤下游走。

2025-12-16 09:34
胡塞武裝對航行紅海船隻的襲擊威脅持續減弱，業界估計明年年初商船就會逐步復航紅海，通行蘇伊士運河，歐洲大港也已展開沙盤推演，業界一致認為，農曆年後的市場淡季是做切換的最佳時機，但航程縮短提前到達的船隻，估計會讓港口壅塞一段時，等調整好後，運力過剩問題浮現，避免不了讓市場運價出現「上沖下洗」現象。

2025-12-16 07:00
配合金管會開放客戶透過網路基金交易平台證券商所申購之基金部位，得作為證金事業放款業務之擔保品，集保結算所協助業者新增相關系統功能，該新措施使投資人得以境內基金為擔保，快速取得短期資金，進一步提升基金資產的運用效率，將使基金商品的應用範疇更為多元，並提升投資人資金運用彈性。

2025-12-16 15:55
勞動部今天公布最新減班休息統計，人數減少2035人，實施人數7118人為3個月以來低點。勞動部表示，主要為50人以上企業因有急單恢復營業，是否代表整體行業好轉仍需觀察。

2025-12-16 15:26
