明年台股聚焦AI、國防兩大主題　00993A搶搭主動式ETF募集熱潮

記者巫彩蓮／台北報導

台股近年表現亮眼，2023、2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來迄今也有超過兩三成漲幅；接下來，台股的機會在哪？安聯投信投資長張惟閔表示不妨可觀察國際投資向，建議可聚焦AI、國防這兩個領域。

先就資金面，張惟閔表示，首先當然是AI，雖然AI講了好幾年，但AI確實仍是接下來市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商資本支出金額，2026年相較今年會持續成長，除此之外，包含OpenAI正在積極的布局其運算競爭力、各國也積極在布局主權AI，這些都會是AI題材持續成長需求來源。

AI接下來還是全球資本支出很重要的領域，台灣很大機會還是在AI。這是一個全新市場，而且是跟現在的筆電、手機等是相輔相成、不會是互相替代。因此AI發展也將幫助消費性電子市場的進化。同時AI伺服器也是一個新的領域，雖然市場積極布局AI資料中心，但傳統的伺服器市場也不會消失，因此這個需求是新的。

另外是AI規模相當龐大。張惟閔表示，如果只採用AI相關硬體的規模，到2030年預期將來到4500億元，將成為智慧手機以外的另一個主要硬體市場，年複合成長率36%。此外，AI伺服器目前是一個接近寡佔的市場，但企業為了要儲備AI世代競爭力，不管價格多高都還是會持續建置相關基礎建設，這也有助台灣供應鏈能有較高的毛利率在AI相關的產品上。

此外AI現在已經升級成國安等級的議題了，每個國家都想要確保國內生產能力、要有自己的資料中心等，這也代表台灣作為非紅供應鏈，將持續是歐美日等信賴的合作夥伴。

張惟閔表示，如今AI已經不只是高速運算晶片、先進製程了。AI晶片的運算能力持續擴張，產品規格不斷提高，除了先進製程、伺服器，我們更看到相關次產業在配合AI規格提升、新機會也不斷出現。

另一個資金去處，張惟閔則是點名國防，從俄烏戰爭爆發至今，全球地緣政治風險持續升高，歐洲過去依賴美國協助防衛，然而美國總統川普態度相當明確：自己的國防要自己付錢，因此持續要求盟國提高國防支出。

根據相關資料顯示，像北約峰會也通過將國防支出大幅上調至GDP的5% (目前為2%)，5%目標中的3.5%須完全透過核心國防支出來實現，包括軍隊與武器等項目，其餘1.5%則可用於「與國防相關的支出」。

張惟閔表示，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到2029年複合成長率北約就可以達到14%，2029年國防支出金額接近2024年的兩倍；而這些地區或國家2029年國防支出預計來到2.5兆美元，有望成為未來幾年政府支出中很大一個成長領域。

安聯投信首檔主動式安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）之後，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）重磅登場，為台灣市場再添生力軍，此為安聯投信正式跨足參與主動式ETF的第二發，將於明年1月13日至16日展開募集。