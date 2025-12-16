英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

英特爾近日發布《Intel IT 資料中心策略白皮書（2025）》，說明其資料中心長期轉型成果與未來發展方向。英特爾指出，IT 團隊以如同工廠運作的管理模式推動資料中心服務，透過嚴謹的變革管理與突破性技術導入，在支援公司業務成長的同時，也持續提升效率並降低成本。

英特爾 IT 目前在全球設有 15 個據點、共 53 座資料中心，營運超過 46.4 萬台伺服器，總啟用電力容量達 133MW，支援設計、製造、企業與辦公等四大業務領域。過去 10 多年間，英特爾資料中心需因應每年約 30% 的運算需求成長、34% 的儲存需求成長及 30% 的網路需求成長，同時兼顧服務不中斷、成本下降與能效提升。

英特爾指出，透過資料中心架構升級、伺服器創新、儲存與網路最佳化，以及智慧化營運，2010 年至 2024 年間累計節省成本超過 114.1 億美元。其中，採用解構式伺服器模組化更新設計，相較整機汰換可節省 44% 總持有成本，並將設備建置與導入時間縮短 77%；資料傳輸速度提升 400%，HPC 環境整體運算能力提升 631 倍，同時大幅降低影響品質的問題。

在核心策略上，英特爾 IT 以「最佳可實現模型（Model of Record，MOR）」作為投資與技術導入依據，並設定三項關鍵 KPI，包括服務品質（QoS／SLA）、單位成本每年降低 10% 以及資源利用率提升至 80% 以上，優化範圍涵蓋伺服器、儲存、網路、作業系統、設施與人力成本。

英特爾進一步說明，資料中心轉型成果來自五大策略方案。首先是創新的解構式伺服器架構，目前全球已部署超過 39.5 萬台，透過模組化設計可獨立更新處理器與記憶體，不僅降低碳足跡與電子廢棄物，也加速最新 Xeon 平台導入。其次為多層儲存與資料優化，透過四層儲存架構與資料縮減技術，儲存資源有效利用率由 46% 提升至逾 80%。

在設施效率方面，英特爾自 2003 年起持續整合資料中心，據點數量由 152 座縮減至 53 座，總樓地板面積減少 18%，但整體運算能力與啟用電力容量反而成長 166%。網路方面，英特爾已大規模導入 100GbE 與軟體定義網路（SDN），並透過零接觸部署與高度自動化設計，加速新站點建置並確保網路設定一致性。

在營運層面，英特爾 IT 將預測分析與智慧演算法導入資料中心管理，強化即時電力與冷卻控制、智慧化排程與工作負載調度，並透過 HPC 架構演進，持續提升運算效能與系統可靠度。

展望未來，英特爾表示，資料中心策略將持續依循 MOR 模型精進，包括部署超高密度、電力最佳化的解構式伺服器節點，採用標準化儲存架構，進一步提升設施能效與網路利用率，並深化 SDN 與高速網路技術的應用，以支援下一階段的運算需求成長。