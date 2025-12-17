ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

圖／先探投資週刊 提供
聯準會降息效應可能會被日債殖利率攀升效應給抵消掉，若歐美各國的長債殖利率居高不下，恐將給金融市場與經濟帶來新的變數。

文／魏聖峰

全球公債市場近期受到日本公債殖利率攀升的衝擊而穩定走高，殖利率走高效應抵減聯準會降息一碼的寬鬆政策，並可能影響全球股債市表現。由於日本通膨率攀升，過度低利率環境反而讓日本經濟陷入更高的通膨風險，迫使日銀可能在十二月份升息。日銀的升息也代表廉價資金時代結束，全球金融市場進入新的震盪期。

日本債市高度預期日銀將升息，使得十年期日債殖利率攀升到一．九六九％，創下○七年六月十三日以來新高，三十年期日債殖利率更一度上揚到三．四四五％，創一九九九年掛牌以來的新高。日債殖利率攀升，已經讓日圓兌美元升值，且日股出現明顯的震盪。在一九九○年代初期日本經濟泡沫化後，經歷長達三十多年的通縮時期，日銀長年維持量化寬鬆的貨幣政策。央行的升息與降息循環對很多國家人民來說很常見，但現在的日本金融市場主導者和民眾早就不知道升息的滋味，只知道最近幾年民生物資一直在漲，明顯侵蝕民眾的消費力。

日銀升息壓力大

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本經濟長年的通貨緊縮直到二二年後疫情時期才獲得改善，當年日本ＣＰＩ年增率從○．五％一口氣竄升到四．三％（二二年底），這讓日本經濟分析師發現日本經濟終於衝破通貨緊縮的泥沼，轉為經濟復甦的經濟體。之後日本ＣＰＩ年增率再也沒有跌到零以下，更加確認日本經濟脫離通貨緊縮。脫離通貨緊縮固然是件好事，但如何適應調適期卻可能對現在的經濟、股匯市帶來不適應。過去日本經濟的確靠著通貨緊縮、日圓貶值模式帶動企業海外營收獲利，而零利率環境下資金成本很便宜，不但讓企業向銀行借錢利率不高，反而因為錢放在銀行沒利率使得資金流向股匯市投資，尋求更高的回報率。散戶不但投資日股，也投資海外市場。

據日本財務省統計，到今年中為止，個人投資者全年淨買入海外股票、基金總額約十．四兆日圓（約六六○億美元），這麼多留在海外投資的資金會不會因為日銀開始要升息而回流日本？如果是這樣，就可能會對全球股匯市甚至加密貨幣價格帶來明顯的震盪。前一陣子美國科技股股價大震盪，並帶動加密貨幣價格跟著大幅波動，就很難說這跟日本的升息無關。專家認為，這波日銀的升息幅度不會只有短暫的一、二次，而可能是啟動升息循環的模式，來抑制通膨風險。

從附表的全球主要經濟體目前的利率水準來看，日本是實質負利率（指標利率減ＣＰＩ年增率）最嚴重的國家，負利率利差高達二．七五％，而最近一年來ＣＰＩ年增率介於二．七～四％間浮動，都埋下日銀必須得要升息來扭轉負利率利差的扭曲現象。否則通膨風險會反撲，讓經濟陷入嚴峻通膨情勢，到時候日銀就得增加更多的升息次數與幅度才能控制。市場認為，這次日銀可能要把指標利率升息到一．五～二％間，才能與通膨達成一致。最近日本債市殖利率飆升就是反應這個現象，對長期經濟而言，這對日本經濟是件好事。

日債效應波及全球債市

日本長債殖利率攀升效應，帶動主要國家長債殖利率跟著反彈，美國、歐洲（英、法、德、義大利）的長債殖利率都跟著上揚，使得全球債市充滿不確定性。歐洲央行在今年就降息四次，二四年也降息四次，由於歐洲央行目前利率已降到二．一五％，而德國ＣＰＩ年增率在二．五五％，已出現實質負利率現象，歐洲央行短期內沒有再降息的空間。即便歐洲央行降息，但歐洲長債（尤其是德、法）都維持在波段高檔區，降息並未引導長債下降的現象。歐洲長債殖利率維持高檔的主因，與歐盟通過未來國防預算將暫ＧＤＰ的五％效應，以及法國政局不安有關。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2383期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

推薦閱讀

快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

證交所今（17）日宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公告，明（18）日起暫停交易，將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

2025-12-17 17:36
00946配息0.058元年化配息率0.6％　明年1／30領息

00946配息0.058元年化配息率0.6％　明年1／30領息

目前規模66.6億元、受益人5.32萬，採月配息群益科技高息成長ETF（00946）宣布每股配息0.058元，連續五次配息維持同樣水準，以今（17）日9.65元收盤價計算單次配息約0.6%，除息交易日明(2026)年1月6日，股息分配發放日明年1月30日。

2025-12-17 17:27
聯電擬斥資7億元認購欣興增資股　持股比例達13%

聯電擬斥資7億元認購欣興增資股　持股比例達13%

晶圓代工大廠聯電（2303）今（17）日公告，董事會通過參與關聯企業欣興電子現金增資案，預計投資金額以不超過新台幣7億元為上限，作為策略性投資布局。

2025-12-17 16:25
快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

大樂透昨（16）日頭獎2.17億元昨晚開出，獎落在桃園市龍潭區中正路124號的「一直發彩券行」，台彩今（17）日公告中獎幸運兒只花300元電腦選號買6注，其中1注獨得大獎。

2025-12-17 13:10
00919、0713成分股換血　投信狂掃台新新光金15.9萬張

00919、0713成分股換血　投信狂掃台新新光金15.9萬張

台灣指數公司公布六檔ETF指數成分股調整，當中以群益台灣精選高息ETF(00919)、元大臺灣高息低波(00713)兩檔規模最大，今（17）日投信買超7.55億元，其進出個股反映上述兩檔重量級ETF換股動向，買超第一名台新新光金(2887)為00919新納入成分股，買超高達15萬9002張，華碩(2357)、可寧衛*(8422)、大成鋼(2027)、大聯大(3702)等四檔新增成分股，成為今日投信買超前十大個股。

2025-12-17 17:25
3檔新秀下周聯合上櫃　星宇航大股東「能率」掛牌敲鐘

3檔新秀下周聯合上櫃　星宇航大股東「能率」掛牌敲鐘

資本市場年底再添生力軍！能率亞洲資本（7777）、威聯通科技（7805）及傑霖科技（8102）共3檔新股，預計將於下周一（12月22日）正式掛牌上櫃。櫃買中心將於當日上午9時，在其11樓舉辦「新股掛牌敲鑼儀式」，3家公司代表將聯袂敲響上市鐘聲，宣告正式登場，現場並邀請承銷券商與簽證會計師共同見證這一刻。

2025-12-17 17:23
台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元　3檔排隊送件

台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元　3檔排隊送件

台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波，12月初打頭陣的主動復華未來50(00991A)，募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計明（18）日掛牌交易；主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，躍升市場最熱門的ETF發行主題之一。

2025-12-17 14:02
快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

台股反彈盤中漲逾220點，擁有128萬股民的季配型ETF、群益台灣精選高息（00919）昨（16）配息0.54元，今（17）日上午盤中填息達陣，歷時2個交易日。

2025-12-17 12:17
不動產大老闆喊「骨折」　彭博：央行調控觀察期還要一段時間

不動產大老闆喊「骨折」　彭博：央行調控觀察期還要一段時間

央行祭出「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，讓不動產大老闆喊出「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」讓明（18）日央行即將登場利率會議備受矚目，根據《彭博》季度調查的預估中值顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四將維持重貼現率在2%，放鬆選擇性信用管制可能還需要一段時間觀察。

2025-12-17 11:59
56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

受益人數56.6萬人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（17）日除息，每股除息0.09元，持有一張可領90元，昨（16）日收盤價17.61元，今日除息參考17.52元，盤中最高來到17.7元，漲幅1.43%，順利填息，此次股息預計將於明（2026）年1月14日入帳。

2025-12-17 11:34

讀者迴響

熱門新聞

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

台積電有苦衷！　熊本二廠動土2個月傳停工超敏感

桃園開出頭獎　彩券行老闆：是土地公加持

4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366