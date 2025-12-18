貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

國際貴金屬市場再度掀起狂潮。受美國勞動市場降溫、聯準會降息預期回溫，以及美國與委內瑞拉地緣政治緊張升溫影響，金價強勢反彈、直逼歷史新高，白銀更是率先衝破每盎司66美元大關，改寫歷史紀錄，白金與鈀金同步走揚。

綜合《彭博社》、《路透社》等多家外媒資訊，白銀周三盤中一度飆升至每盎司66.88美元，創下歷史新高，收盤仍維持在66美元之上，今年以來累計漲幅高達129%，表現大幅領先黃金。分析師指出，資金正出現「輪動效應」，部分從黃金流向白銀、白金與鈀金等貴金屬。

白銀目標價瞄準70美元

Marex分析師邁爾（Edward Meir）表示，白銀的強勢走勢正在「帶動黃金一起上漲」，短線來看，白銀下一個目標價位上看每盎司70美元。

黃金方面，金價在前一交易日小幅回落後迅速回神，最新報價逼近每盎司4350美元，距離10月創下、略高於4,380美元的歷史高點已不遠。今年以來，金價累計漲幅超過60%，可望寫下自1979年以來最佳年度表現。

市場情緒轉趨樂觀，主要來自美國經濟數據釋出的訊號。美國上月新增就業人數雖優於預期，但失業率攀升至4.6%，創2021年9月以來新高，顯示勞動市場逐步降溫，進一步強化市場對聯準會未來降息的期待。

Fed、川普輪番助漲

聯準會上周已完成今年第三次、也是最後一次降息，目前市場預期，2026年仍可能再降息兩次。由於黃金與白銀等貴金屬不具孳息，通常在降息環境中更具吸引力。

除了貨幣政策因素，地緣政治風險同樣推升避險需求。美國總統川普近期下令封鎖所有進出委內瑞拉、且遭制裁的運油輪，並在區域內進行軍事部署，對馬杜洛政府施壓，引發市場對局勢升溫的憂慮，資金再度湧入避險資產。

金價明年挑戰5000美元

法國巴黎銀行（BNP Paribas）資深策略師威爾森（David Wilson）指出，通膨壓力、全球成長放緩、美股波動與地緣政治風險「同時發生」，共同構成金價上漲的完美風暴，並預期金價明年有機會挑戰每盎司5000美元。

其他貴金屬同樣表現亮眼。白金大漲逾2%，觸及2008年以來新高，主因歐盟擬放寬新車排放規範，提振汽車產業對觸媒金屬的需求；鈀金同步上揚，延續強勢格局。

市場接下來將聚焦美國通膨數據，包括即將公布的消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）物價指數，相關結果將成為左右貴金屬後市的重要關鍵。