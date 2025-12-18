鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

▲世曦工程董事長鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

前民進黨立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長，上任後即啟動制度檢討與內控改革。有員工發信給媒體指出，他於17日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題，向全體員工發布公開信，首度對外說明公司長年獎金制度失序的狀況，並坦言已追回數千萬元不符規定的獎金，同時承諾不追溯回收歷年已發放、總額近新台幣5億元的業務獎勵。

世曦前董事長施義芳等13人，本月因涉中油第三座液化天然氣接收站防波堤工程疑似浮報工程款，遭檢廉單位搜索約談，雖最終無保請回，但相關爭議已在公司內部掀起討論，也讓過往未曾攤在檯面上的管理問題逐漸浮現。

鄭運鵬在公開信中指出，世曦身為公營工程顧問公司，員工同時具有勞工與納稅人的雙重身分，公司在獎金制度上必須符合法規、兼顧公平與合理，才能經得起社會與政府的檢視。他坦言，上任後發現過去多年以「爭取業務獎勵」名義，在未完成法定與內部程序下發放個人及主管獎金，甚至出現超額匡列獎金、不具合理分配標準、退休再回聘人員不當領取獎勵，以及未經董事會同意發放董事長業務獎勵等情形，金額與性質皆已逾越授權範圍。

鄭運鵬進一步說明，這類以簽約金額作為獎金基礎、自行發放的作法，不僅造成制度失衡，也衍生長期經營風險，包括人力負荷失控、加班比例偏高，以及未來人事成本大幅墊高等問題，與工程顧問產業以專業人力為核心的經營模式背道而馳。

經過數月調查與清查，世曦已全數追回不符公司法及監督規範的獎金與不當薪資，涉及違規發放的主管也已調離職務。公司同時新設法務室與稽核室，除強化內控機制，也負責監督經營層權限行使。相關處理結果已向世曦及中華顧問董事會報告，並獲同意授權規劃新的獎金制度。

至於員工關切的既有獎金，鄭運鵬強調，董事會已決議不追回歷年已發放給在職同仁、總額近5億元的業務獎勵；原預期於第三、第四季發放的獎金，則將納入年度績效獎金制度統一計算，未來將在董事會授權下，與工會共同研擬更透明、合理的獎金發放機制，感謝大家的貢獻與體諒。

公司方面表示，目前對這件事情暫無回應。