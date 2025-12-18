ETF破發還能買？00991A跌破發行價　投資人親揭續買關鍵

財經中心／綜合報導

復華投信主動式ETF「00991A主動復華未來50」掛牌首日跌破發行價，引發市場熱議ETF破發到底能不能買？對此，ETF投資人在知名理財論壇「強基金」分享自身實戰經驗指出，ETF是否跌破10元並非投資重點，真正該關注的是投資策略是否成立，以及能否長期、紀律執行。

投資人在基金與ETF討論區「強基金」發文表示，自己原本就打算在00991A募集期間參與申購，原因在於認同復華投信派出的操盤團隊投資邏輯，且過去實際投資該團隊管理的基金也曾獲利。不料因個人疏忽，募集期間竟忘了下單，直到掛牌後才發現根本沒買成功。

「看到00991A掛牌第一天跌破發行價，價格來到9.75元，我反而立刻補回來。」他坦言，這次健忘意外成了一次投資反思的契機，也被朋友追問：「為什麼ETF破發你不怕，還敢繼續買？」

對此，他提出幾點思考。首先，不論是被動型ETF或主動型ETF，投資人買進的核心是「投資策略」與「操作能力」，而非短期價格波動。既然策略需要時間驗證，長期持有才有意義，10元與9.75元的差異並非關鍵。

其次，他強調，ETF的發行價只是計算單位，並不等於估值基準，也不是安全與否的分界線。「會買00991A，是因為認同它的投資邏輯，而不是因為10元看起來便宜。」

第三，針對市場常見的「破發就是接刀」心態，他認為，若當初願意用10元買進，那麼現在用9.75元買到相同資產組合，本質上只是市場短期情緒修正，並非投資邏輯改變。

最後，他也指出，新ETF上市初期缺乏績效與配息紀錄，本就容易在市場震盪時出現破發，對已認同策略的長期投資人而言，反而可能是相對有利的進場時點。

至於後續若價格持續波動，他直言仍會繼續逢低布局。他強調，長期投資真正的關鍵，從來不是有沒有買在10元，而是能否長期持有並紀律執行原本相信的策略。

