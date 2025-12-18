ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00991A首日亮牌：前10大持股＋上櫃AI黑馬　績效表現一次攤開

財經中心／綜合報導

主動復華未來50（00991A）於今（18）日重磅掛牌上市，立刻在ETF市場掀起波瀾。這檔被譽為「怪物新人」的台股主動型ETF，募集期間短短三天內即募集高達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄。掛牌當日，儘管台股大盤走勢震盪，00991A仍逆勢抗跌，單日成交量更直逼27萬張，創下主動式ETF上市首日紀錄，凸顯市場對其未來超額報酬能力的強烈看好。

鐵證揭示：選股績效完勝大盤，輕鬆掌握高價股
00991A的選股能力已獲得「鐵證」支持。根據復華投信官網截至2025年12月17日的最新數據顯示，00991A所持有的50檔股票，其合計平均表現完勝台股大盤指數。尤其在長期表現方面，這50檔上市櫃股票平均累積報酬率近六個月高達63.14%，遠遠超越同期台灣加權指數的23.92%。

▲▼ 00991A首日亮牌：前10大持股＋上櫃AI黑馬　績效表現一次攤開 。（圖／業者

投資專家指出，00991A的優勢在於能從台股市值前150大股票中靈活選股，挖掘「未來的台灣50」企業。透過主動式操作，00991A能夠提前布局並納入主要持股，避開傳統被動型ETF可能錯過潛力股高速成長段的局面。根據持股清單，00991A的首批持股中有24檔股票市值排名在50大以外，展現其積極尋找尚未晉升龍頭的潛力股的策略。
對於投資人而言，無需耗費巨資或獨自追高價強勢股，透過申購發行價僅10元的主動復華未來50（00991A），即能有效率地將這些潛力成長股納入投資組合，降低參與頂尖強勢股行情的門檻。

鎖定AI主升段，回檔反成「撿便宜」絕佳時機
 主動復華未來50ETF經理人呂宏宇指出，AI仍是台股最重要的成長動能，未來投資主題將鎖定產業能見度較高、具成長性的AI供應鏈類股，包括半導體、AI資料中心相關關鍵零組件等。

專業投資人分析，雖然00991A掛牌正逢台股短期回檔，但這反而為主動式ETF提供了絕佳的「撿便宜」機會。在市場震盪整理之際，對於先前因股價過高而卻步，或未參與到募集的投資人來說，現在正是利用掛牌後的調整期，以更具吸引力的價格卡位「未來 50」成長股的最佳時機。

面對AI趨勢正由初升段經歷震盪走向「主升段」，台灣供應鏈充滿商機,。專業投資人指出，00991A的布局將鎖定產業能見度高、具成長性的AI供應鏈類股，具體投資方向分為四大類，使產業展望更加明確：
1. 半導體（配置比重約35-45%）： 聚焦AI所驅動的先進製程、封測及相關設備需求大增，以及供需失衡的受惠股。
2. AI資料中心關鍵零組件（配置比重約35-45%）： 專注於 散熱、PCB、電源、連接器等關鍵電子零組件類股。例如，受惠於AI晶片需求大增，提供高階測試解決方案的旺矽，以及在AI伺服器機櫃客製化方面具優勢的勤誠，都是潛力標的。
3. AI伺服器與網通（配置比重約5-15%）。
4. 非電子族群： 同時也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

在這樣快速變動的市場中，主動式ETF布局不受指數限制，能夠依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會。這使得投資人能透過00991A，「捷足先登」，提前佈局市值前51至150名中，如貿聯-KY（資料中心高速線材）或 京元電子（GPU後段測試）等具備爆發性成長潛力的「準龍頭」，以迎接AI時代帶來的長期超額報酬機會。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

和泰車出手！砸百億買HINO經銷商　加碼購置日本不動產

和泰車出手！砸百億買HINO經銷商　加碼購置日本不動產

和泰車（2207）今日停牌，並舉行重大訊息記者會宣布，分兩階段投資合計約新台幣100億元，參與日本商用車事業，這也是和泰集團營運版圖首度延伸至日本市場，象徵集團國際化布局的重要里程碑。

2025-12-18 18:25
央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

央行總裁楊金龍18日面對外界質疑，直言新青安政策的代價「我承認有算高」，並強調央行對房市的選擇性信用管制「沒有甩鍋」，即使第七波措施未再升級，但仍透過銀行自主管理機制「鬆中有管」，每月緊盯資料並進行專案金檢，展現管控決心。

2025-12-18 17:53
快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

金管會通過對合庫銀行違反法令之裁罰處分案，合庫銀行台大分行行員辦理行員行外收付款項機制未依該行規定由2名以上行員共同執行，及行員差勤控管之查核機制，核有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，共處600萬元罰鍰。

2025-12-18 16:40
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管

快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管

中央銀行今（18）日召開2025年第4季理監事會議，一如外界預期確定利率維持連7凍，至於市場關切房市選擇性信用管制並未鬆綁，回歸各銀行總量控管。

2025-12-18 16:35
行員台大醫院收387萬錢被偷　合庫銀3聲明「深切檢討改善」

行員台大醫院收387萬錢被偷　合庫銀3聲明「深切檢討改善」

合庫銀行台大分行行員於台大醫院外收過程中款項遭竊裁罰一案，因違反行外收付款項機制，未依該行規定由2名以上行員共同執行，金管會以違反內控內稽共處以600萬元罰鍰，合庫銀行提出以下三點聲明如下：

2025-12-18 17:01
美光曝缺貨到2026年後！華邦電爆量刷25年新高　2檔記憶體看俏

美光曝缺貨到2026年後！華邦電爆量刷25年新高　2檔記憶體看俏

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在與分析師的電話會議中表示，強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致市場環境緊俏。他預期缺貨將持續至2026年以後，帶動美光盤後飆漲8%，台廠記憶體股今（18）日接力走揚，華邦電（2344）爆逾36萬張成交量攻上77.8元，再刷25年新高。

2025-12-18 11:53
美銀美林經理人調查：樂觀情緒創逾四年來高點　擔憂AI泡沫程度降溫

美銀美林經理人調查：樂觀情緒創逾四年來高點　擔憂AI泡沫程度降溫

根據彭博資訊等外電新聞援引，12月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中經理人現金水位由3.7%的低點進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過9次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%，意味著對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

2025-12-18 14:52
聯準會還有降息空間　法人：持有標普500逾1年勝率75%

聯準會還有降息空間　法人：持有標普500逾1年勝率75%

近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，儘管偏高利率壓抑部分成長型企業估值，但本季多數企業財報表現優於市場預期，台新標普500 ETF(009806) )研究團隊指出，Fed後續持續降息機率高、CSP大廠持續上修資本支出，美股續航力仍加，據統計持有美國標普500指數只要超過一年，勝率高達75%。

2025-12-18 13:49
鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

前民進黨立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長，上任後即啟動制度檢討與內控改革。有員工發信給媒體指出，他於17日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題，向全體員工發布公開信，首度對外說明公司長年獎金制度失序的狀況，並坦言已追回數千萬元不符規定的獎金，同時承諾不追溯回收歷年已發放、總額近新台幣5億元的業務獎勵。

2025-12-18 13:06
納智捷爆年底前賣鴻華先進　裕隆股價奔漲停

納智捷爆年底前賣鴻華先進　裕隆股價奔漲停

市場傳出鴻華先進（2258）接手整個納智捷品牌可望在年底前定案，受此消息面影響，裕隆（2201）早盤即攻上36.5元漲停價，創三周以來高。

2025-12-18 11:56

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

行員台大醫院收387萬錢被偷　合庫銀3聲明「深切檢討改善」

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

緯創晉升電子二哥　AI伺服器推動版圖翻轉

快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

鼓勵男性育兒　育嬰留停津貼擬增為7個月

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

跨境網購注意！　明年3月起「預委任」新制報關

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

納智捷爆年底前賣鴻華先進　裕隆股價奔漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366